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З Луганщини вдалося евакуювати 38 жителів, - Гайдай

12 осіб вирішили їхати зі школи в Сєвєродонецьку, яку росіяни обстріляли зранку 20 травня.

З Луганщини вдалося евакуювати 38 жителів, - Гайдай
Фото: luganskua.com

З Луганщини вдалося вивезти 38 жителів, з них 12 - діти.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Поліція Луганської області змогла сьогодні знову проїхати до Білогорівки та забрати вісім людей. Також виїхали лисичани та сєвєродончани, зокрема 12 осіб вирішили їхати зі школи, яку рашисти зранку обстріляли в Сєвєродонецьку. Хто відмовився від евакуації - перемістили до інших укриттів міста", - розповів очільник області.

Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Він закликав жителів, які залишилися в населених пунктах Луганщини, залишатися в укриттях.

Нагадаємо, нині в Сєвєродонецьку окупанти обстріляли школу, де переховувалися 200 людей. У результаті троє людей загинули.

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