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Дніпропетровщина попрощалася із захисником Сергієм Самофаловим, - Резніченко

Останній бій 50-річний боєць прийняв на Донеччині.

Дніпропетровщина попрощалася із захисником Сергієм Самофаловим, - Резніченко
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим на війні з Росією 50-річним українським захисником Сергієм Самофаловим.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Він був будівельником і захоплювався бджільництвом. Мріяв про велику пасіку… З першого дня війни став волонтером. Потім добровольцем записався до війська",- розповів про героя Резніченко.

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Самофалов служив у 54 окремій механізованій бригаді. Свій останній бій прийняв на Донеччині.

Поховали героя в рідному Павлограді, повідомили в пресслужбі Павлоградської міськради.

Нагадаємо, 9 травня в Латвії приспустили прапори на знак ушанування загиблих у війні з РФ українців.

У квітні Львів провів в останню путь комбата ДУК Тараса Бобанича.

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