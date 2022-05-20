На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим на війні з Росією 50-річним українським захисником Сергієм Самофаловим.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Він був будівельником і захоплювався бджільництвом. Мріяв про велику пасіку… З першого дня війни став волонтером. Потім добровольцем записався до війська",- розповів про героя Резніченко.
Самофалов служив у 54 окремій механізованій бригаді. Свій останній бій прийняв на Донеччині.
Поховали героя в рідному Павлограді, повідомили в пресслужбі Павлоградської міськради.
Нагадаємо, 9 травня в Латвії приспустили прапори на знак ушанування загиблих у війні з РФ українців.
У квітні Львів провів в останню путь комбата ДУК Тараса Бобанича.