Від початку вторгнення РФ прикордонники оформили майже 38 тис. авто з гумдопомогою для України

Станом на 20 травня прикордонники оформили майже 38 000 автотранспортних засобів з гуманітарною допомогою для України.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

"Численні вантажі, які надходять від імені урядових, благодійних, волонтерських організацій, місцевих та релігійних громад, одразу передають бійцями на передову та постраждалим від війни", - зазначили в ДПСУ.

Прикордонники запевнили, що "докладають максимум зусиль, аби всі вантажі було оформлено в найкоротші строки і вони могли якнайшвидше потрапити до тих, хто їх потребує".

Нагадаємо, днями літак зі США доставив в Україну 105 тонн допомоги, зокрема, швидкі для ДСНС. А з Франції виїхали 13 пожежних автомобілів та "швидких" зі 120 тонн гуманітарної допомоги.