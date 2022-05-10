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З Франції до України виїхали 13 пожежних автомобілів та “швидких” зі 120 тон гуманітарної допомоги

Загальна вартість обладнання, що передається, складає 2,7 млн євро. 

З Франції до України виїхали 13 пожежних автомобілів та “швидких” зі 120 тон гуманітарної допомоги
Фото: Lb.ua

Сьогодні, 10 травня з Франції рушив у дорогу третій конвой з 13 пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги зі 120 тон гуманітарного вантажу.

Про це повідомили у Посольстві України у Франції.

Це відбулося у присутності прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса, міністра зовнішніх справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, Посла Франції в Україні Етьєна де Понсена та Посла України у Франції Вадима Омельченка.

Фото: Lb.ua

У вантажі –  аптечки, сухпайки, радіологічне обладнання, пошуково-рятувальне обладнання, фільтри до масок, засоби індивідуального захисту ХБРЯ, пожежні рукави, піноутворювач, лафетні стволи.

Фото: Lb.ua

Загальна вартість обладнання, що передається, складає 2,7 млн євро. 

Фото: Lb.ua

Протягом останніх двох місяців Уряд Франції передав 85 швидких та пожежно-рятувальних машин та майже 1000 т гуманітарної допомоги на загальну суму 20,3 млн євро.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на Міжнародній донорській конференції заявив, що країна збільшить свою фінансову допомогу Україні до 2 млрд дол.

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