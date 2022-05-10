Сьогодні, 10 травня з Франції рушив у дорогу третій конвой з 13 пожежних автомобілів та машин швидкої допомоги зі 120 тон гуманітарного вантажу.
Про це повідомили у Посольстві України у Франції.
Це відбулося у присутності прем’єр-міністра Франції Жана Кастекса, міністра зовнішніх справ Франції Жан-Іва Ле Дріана, Посла Франції в Україні Етьєна де Понсена та Посла України у Франції Вадима Омельченка.
У вантажі – аптечки, сухпайки, радіологічне обладнання, пошуково-рятувальне обладнання, фільтри до масок, засоби індивідуального захисту ХБРЯ, пожежні рукави, піноутворювач, лафетні стволи.
Загальна вартість обладнання, що передається, складає 2,7 млн євро.
Протягом останніх двох місяців Уряд Франції передав 85 швидких та пожежно-рятувальних машин та майже 1000 т гуманітарної допомоги на загальну суму 20,3 млн євро.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на Міжнародній донорській конференції заявив, що країна збільшить свою фінансову допомогу Україні до 2 млрд дол.