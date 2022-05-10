Голова Бундестагу Німеччини сподівається, що Україна вступить до ЄС в найближчому майбутньому

Бербель Бас під час візиту до України

Голова Бундестагу ФРН Бербель Бас висловила сподівання, що Україна стане частиною Євросоюзу вже в найближчому майбутньому.

Відповідну її заяву в ефірі телеканалу ZDF цитує українська редакція Deutsche Welle.

"Виступаючи в ефірі суспільно-правового телеканалу ZDF Бас сказала, що на відміну від президента Франції Еммануеля Макрона, вона сподівається, "що це не займе десятиліття", – зазначили журналісти.

Макрон вважає, що вступ України до ЄС може зайняти десятиліття, якщо правила Євросоюзу залишаться незмінними. Тому, на його погляд, варто побудувати нову політичну спільноту.

"Навіть якщо ми надамо їм (Україні. - Ред.) статус кандидата завтра, то ми всі чудово знаємо, що процес того, щоб дозволити їм приєднатися, займе декілька років, а по суті, без жодних сумнівів, декілька десятиліть", – цитує президента Франції AFP.

Бербель Бас висловилася за якнайшвидше приєднання України до Євросоюзу після візиту в Україну, який вона здійснила 8 травня.

Учора президент Володимир Зеленський передав до Єврокомісії фінальну частину опитувальника щодо членства у ЄС. Очікується, що Євросоюз може схвалити надання Україні статусу кандидата-члена на вступ уже в червні. Процес приєднання може зайняти роки.