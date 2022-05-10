Приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО підсилить ці країни та Альянс, - швецький міністр

Приєднання Швеції і Фінляндії до НАТО посилить оборонні можливості північного регіону і дозволить спільне оборонне планування в рамках альянсу. Про це шведському радіо заявив міністр оборони Швеції Пітер Хултквіст, який раніше був найбільшим скептиком щодо членства в НАТО, пише Reuters.

«Якщо Швеція та Фінляндія приєднаються до НАТО, ми використовуємо сильні сторони та переваги один одного і повністю доповнюємо один одного, а також здійснюємо оперативне планування», – сказав Хултквіст.

На його думку, вступ країн до НАТО зробить Швецію і Фінляндію сильнішими.

Швеція вже має оборонні угоди зі своїми північними сусідами.

Швеція вирішить, чи вступатиме до НАТО, від чого вона відмовлялася протягом десятиліть, 15 травня.

Вторгнення Росії в Україну спричинило переосмислення політики безпеки у Швеції та Фінляндії. Очікується, що цього тижня президент Фінляндії Саулі Нііністо оголосить про свою підтримку заявки.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну позаблокові Швеція і Фінляндія висловили готовність приєднатися до НАТО. Посадовці США кажуть, що країни можуть зробити це вже влітку.

19 травня в Брюсселі відбудеться засідання Військового комітету НАТО, у якому візьмуть участь начальники генеральних штабів України, Фінляндії та Швеції.

Швеція сусідує з Росією через Балтійське море, а Фінляндія має з нею сухопутний кордон завдовжки 1271,8 км і морський на 54 кілометри.

Після повідомлень Фінляндії та Швеції в Росії почали погрожувати країнам підвищенням цін і податків, посиленням напруження вздовж кордонів, "іскандерами" та кораблями з ядерною зброєю "буквально на відстані витягнутої руки від власного дому".