Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а її дії в Україні – геноцидом

Кремлівський режим прагне знищити українську націю, тому такі дії мають бути визнані геноцидом, а Росія є державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Про це йдеться у резолюції, яку у вівторок, 10 травня, одноголосно підтримав сейм Литви, повідомляє Delfi.

У ній литовський парламент констатував, що російські збройні сили та найманці скоїли масові воєнні злочини на території України, особливо у містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель. Згідно з документом, вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими сім'ями, у тому числі дітей, викрадення їх, тортур, зґвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", – сказано в документі.

У резолюції також наголошується, що всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а міжнародне співтовариство повинно створити Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України.

Сейм Литви закликає, щоб цей трибунал мав повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і щоб імунітетом не обмежувалася недоторканність держави або глав держав та урядів та інших державних посадових осіб.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", – наголошується в резолюції.

Раніше Верховна Рада звернулася до США щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Також український парламент закликав ООН створити спецтрибунал щодо фактів геноциду РФ.