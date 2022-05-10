Голова Єврокомісії повідомила про прогрес у перемовинах з Угорщиною щодо нафтового ембарго

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про прогрес у перемовинах із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо санкцій проти Росії, зокрема енергетичних.

У твітері фон дер Ляєн написала, що мала розмову з угорським премʼєром ввечері 9 травня.

"Вечірня дискусія з премʼєр-міністром Віктором Орбаном допомогла прояснити питання, повʼязані з санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але необхідна подальша робота", – зазначила вона.

Фон дер Ляєн додала, що скличе зустріч з регіональними гравцями для укріплення співпраці в галузі нафтової інфраструктури.

Нагадаємо, ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет Європейського Союзу. Нові санкції були представлені ще минулого тижня, але голосування не було – країни проводять консультації. Передбачається поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Однак, для деяких країн планують зробити винятки: Угорщина, Словаччина та Чехія мають отримати відтермінування. На тому, щоб отримати відстрочку, наполягає і Болгарія. В інакшому випадку вона погрожує заблокувати введення ембарго на рівні ЄС. Як відомо, щоб застосувати санкції, ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Угорщина і її знову обраний премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.