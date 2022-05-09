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Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні

Ця програма прискорює надання Україні збройної допомоги та інших ресурсів.

Президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз та захист демократії в Україні
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав закон про надання допомоги Україні у війні з Росією.

Про це стало відомо з трансляції підписання закону про ленд-ліз та захист демократії в Україні.

«Ми підтримуємо Україну. Ці кроки є витратними, але ховатися від агресії ще дорожче. Така програма була минулого разу під час Другої світової війни. Зараз Європа потребує ще більше нашої допомоги», – прокоментував Байден.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз для України був схвалений американським Сенатом 7 квітня, а 28 квітня Конгрес США підтримав відкриття ленд-лізу для України.

1 травня Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікеркою Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ключові питання допомоги нашій державі.

Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

Ленд-ліз – це ухвалена 1941 року система, за якою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили. 

Докладно про цю програму читайте в матеріалі "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь". 

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