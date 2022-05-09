У Латвії приспустили прапори на знак ушанування загиблих у війні з РФ українців

У Латвії приспустили прапори, щоби вшанувати пам'ять українців, які загинули у війні з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Прапори приспущені сьогодні в Латвії, оскільки ми сумуємо за всіма українцями, які загинули під час російської агресії проти України. Ми спрямовуємо тепло наших сердець матерям та батькам, сестрам та братам, дочкам та синам, які втратили своїх близьких. Ми переможемо", – написав у твіттері глава латвійського МЗС.

Flags at half-staff today in #Latvia as we mourn all Ukrainians who have perished during Russian agression against #Ukraine



We send the warmth of our hearts to mothers and fathers, sisters and brothers, daughters and sons who lost their loved ones



We shall prevail 🇱🇻🌻🇺🇦 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 9, 2022