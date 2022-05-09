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У Латвії приспустили прапори на знак ушанування загиблих у війні з РФ українців

Балтійські країни потужно підтримують Україну від початку російської агресії.

У Латвії приспустили прапори на знак ушанування загиблих у війні з РФ українців
Фото: delfi.lv

У Латвії приспустили прапори, щоби вшанувати пам'ять українців, які загинули у війні з Росією.

Про це повідомив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Прапори приспущені сьогодні в Латвії, оскільки ми сумуємо за всіма українцями, які загинули під час російської агресії проти України. Ми спрямовуємо тепло наших сердець матерям та батькам, сестрам та братам, дочкам та синам, які втратили своїх близьких. Ми переможемо", – написав у твіттері глава латвійського МЗС.

Нагадаємо, 6 травня Едгарс Рінкевичс разом із колегами з Естонії та Литви побував у Києві. З керівниками дипломатії країн Балтії зустрівся зокрема президент Володимир Зеленський. Він подякував за потужну підтримку України в час російського вторгнення. 

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