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Голови МЗС Литви, Латвії та Естонії приїхали до Києва

Керівники дипломатії країн Балтії обговорять відбудову нашої країни та статус кандидата в ЄС для України.

Міністри закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Естонії Ева-Марія Лійметс перебувають з візитом у Києві.

Про це повідомив у Twitter очільник МЗС Литви.

"Відвідуємо Київ разом з колегами з Латвії та Естонії… Квітучий Київ нагадує, що країна готова до світлого майбутнього", – зазначив Габріелюс Ландсбергіс.

Глави МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Естонії Ева-Марія Лійметс.
Фото: twitter.com/GLandsbergis
Глави МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Естонії Ева-Марія Лійметс.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками дипломатії країн Балтії, повідомляє сайт ОП. Глава держави подякував за потужну підтримку України в час російського вторгнення.

"Ви наші найближчі та найнадійніші друзі, тому що ви першими підтримали Україну із самого початку цієї війни, із самого початку загрози з боку Російської Федерації. Підтримали нас як зброєю, так і вашими діями щодо дипломатії. Ваші люди, населення нас підтримало в усіх аспектах та в усіх напрямах", – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що Естонія, Латвія та Литва є найкращими адвокатами України як у Європейському Союзі, так і загалом у світі.

Зі свого боку очільники МЗС країн Балтії наголосили на підтримці євроінтеграційних прагнень нашої держави. Вони запропонували надати допомогу Україні у відновленні об’єктів соціальної інфраструктури, зруйнованих унаслідок війни, зокрема шкіл та дитячих садків.

Окрему увагу під час зустрічі приділили важливості посилення санкційного тиску з боку ЄС та всієї міжнародної спільноти на Російську Федерацію. 

Нагадаємо, 13 квітня Володимир Зеленський зустрівся з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом, президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Естонської Республіки Аларом Карісом. 

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