Росія не досягла поставлених цілей в Україні і уже програла війну, – Джен Псакі

Речниця Білого Дому Джен Псакі заявила на брифінгу про те, що влада Росії уже провалила всі свої цілі, визначені перед початком масштабного вторгнення в Україну та програла війну з точки зору власних уявлень про перемогу.

Про це йдеться у повідомленні Білого Дому у Twitter.

"Важливо зазначити й не випускати з поля зору, як це (свою перемогу – ред.) визначали для себе росіяни. Вони вже програли – за своїм визначенням", – наголосила Джен Псакі.

За її словами, влада Росії планувала захопити значну частину території України, у тому числі на півночі, але зробити цього їм не вдалося.

"Президент Путін не проведе марш вулицями Києва. Вони не заволодіють територіальною цілісністю й суверенітетом цієї країни. Їм не вдалося розділили НАТО", – зазначила Псакі.

Вона додала, що на цьому етапі США докладають зусиль, аби зміцнити позиції України за столом переговорів як шляхом посилення зброєю на полі бою, так і забезпеченням будь-яких потреб української сторони.

Нагадаємо, посол США в Організації з безпеки і співробітництва в Європі Майкл Карпентер заявив про те, що США мають "високодостовірну" інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області "десь у середині травня". Схожий план Москва має щодо Херсона.