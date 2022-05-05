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Увечері під Черкасами спрацювала ППО, збили дві ракети

Увечері 4 травня зафіксовано чотири ракетні удари.

Увечері під Черкасами спрацювала ППО, збили дві ракети
ілюстративне фото
Фото: Макс Требухов

Відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині.

Про це йдеться у зведенні голів ОДА.

Увечері 4 травня зафіксовано чотири ракетні удари.

Київщина: ввечері сили ППО збили ракету над Броварським районом. Унаслідок падіння уламків — загоряння чагарнику та очерету. Жертв не було. Уночі — повітряна тривога.

На Дніпропетровщині увечері – дві ракетні атаки. Одну ракету збили. Інша влучила у залізничну інфраструктуру. Є руйнування. Постраждалих немає. Ніч з тривогою, а на ранок спокійно.

На Кіровоградщині орієнтовно після десятої вечора – приліт ракети на об’єкти інфраструктури. Попередньо – без жертв.

Черкаська: напередодні близько десятої вечора спрацювала ППО під Черкасами. Було збито дві ракети, потерпілих немає. Вечір, ніч і ранок — із повітряними тривогами.

Ситуація у східних областях України:

Харків: вночі було кілька обстрілів околиць міста, постраждалих немає.

За добу в області унаслідок обстрілів отримав поранення 11-річний хлопчик у Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула.

Тривають бої в Ізюмі.

Луганщина: за добу — сім потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, ще сім — Попаснянської та Гірської громад, чотири — Лисичанська.

Уночі постраждали Новодружеськ, загоряння 2 житлових будинків, та Лисичанськ, загоряння житлових будинків. 5 загиблих цивільних.

Донеччина: ситуація важка, але контрольована ЗСУ. Окупанти нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Учора під ракетними авіаційними ударами — центр Авдіївки. Пошкоджено щонайменше 15 будинків, приміщення двох АЗС, є поранені.

Сьогодні о четвертій ранку — обстріл ракетами класу "повітря-земля" міста Краматорськ, у результаті якого пошкоджено 9 житлових будинків та ЗОШ № 2, на території заводу "Енергомашспецсталь" сталася розгерметизація газопроводу, постраждали інші будівлі. Під час обстрілу поранено 25 цивільних осіб, з них 20 надано допомогу на місці, 5 направлено до лікарні.

Увечері і вночі періодичні обстріли м. Мар’їнка, також обстріл міста Часів Яр Бахмутського району. Пошкоджено 17 житлових будинків, виявлено одного загиблого цивільного.

На Південному напрямку

Херсонщина: ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерство на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація.

Миколаївщина: вчора ввечері з РСЗВ був обстріляний один район Миколаєва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, газові труби, обірвано контактну лінію електротрансу. Унаслідок обстрілу виникло 4 пожежі. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

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