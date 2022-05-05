Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»

Окрім чоловіків, на окупованій території Донецької області зникла вода у кранах. Її дають по годинах раз на три дні, тому деякі мешканці ОРДЛО змушені пити дощову. У магазинах і на ринках ціни на продукти пішли вгору, деякі товари стали дефіцитними. Трапляються навіть бійки за цукор і засоби гігієни, як і в сусідній Росії . А ще на Донбас повернулися гривні, проте розраховуватися ними можуть лише «біженці» зі зруйнованих окупантами міст.

Після двох місяців боїв жителі окупованих 2014 року територій Донбасу почали отримувати тіла своїх «мобілізованих» родичів. Люди намагаються знайти правду про своїх чоловіків і синів, але марно.

«Де ви були вісім років», – це один з пропагандистських штампів, який використовують росіяни для виправдань своїх звірств у мирних містах України. Насправді останні вісім років тема «захисту жителів Донбасу» від «націоналістів і бандерівців» була центральною на пропагандистських шоу Кремля. Зазнавши військових невдач у завоюванні України, російські генерали публічно заговорили, що одна з основних цілей «спецоперації» – це «звільнення Донбасу». Поки що його звільняють від самих жителів регіону. Через примусову мобілізацію з вулиць майже зникли чоловіки. Їх або вже відправили на передову, або ж вони ховаються.

Фото: соцмережі

Вода раз на три дні

З перших днів повномасштабного вторгнення через обстріли російських військ було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водоводу. Саме її робота забезпечувала водою жителів окупованої частини Донецької області. Відтоді вода постачається з резервного водосховища, запаси якого незначні.

У березні представники окупаційної адміністрації в Донецьку відзвітували, що води лишилося лише на два тижні. Тоді ж почалися великі перебої з водою, а околиці Донецька, Макіївки, Харцизька та Горлівки повністю залишилися без неї. Із 17 березня у Донецьку воду почали давати по дві години двічі на добу. При цьому люди в соцмережах скаржилися на її якість і викладали фото і відео чогось мутного зелено-коричневого, що тече з їхніх кранів.

Фото: соцмережі

Для економії води з 30 березня в окупованій частині Донецької області достроково закінчили опалювальний сезон, щоб спустити воду з труб. У соцмережах місцеві почали обурюватись цим фактом, бо початок квітня видався дуже холодним.

Проте неквітнева погода та відсутність води у населення не хвилювала окупантів. З першого квітня воду в оселі жителів Донецька, Макіївки, Горлівки та інших міст окупованої Донецької області почала подавати лише на годину раз на три дні. Винними у проблемах з водою окупанти традиційно оголосили українську владу. У місцевих пабліках російської соцмережі «Вконтакте» поширюється інформація, що насосну станцію біля Слов'янська спеціально перекрили, щоб вода с Сіверського Дінця не потрапляла у Донецьк.

Фото: соцмережі

У середині квітня очільник бойовиків так званої «ДНР» Денис Пушилін заявив, що відновити нормальне водопостачання у Донецькій області вдасться лише після того, як росіяни захоплять Слов'янськ.

Все через те, що у будинках у центральній частині Донецька, де живе “еліта республіки” таких проблем з водопостачанням як у малих містах та окраїнах Донецька немає.

Фото: соцмережі

У середині квітня проблем з водою стало ще більше. Питна вода стала закінчуватись у магазинах і автоматах з продажу води. У торгових точках та на автоматах повісили таблички про те, що вода продається лише по 15 літрів в одні руки.

На сайтах окупаційних адміністрацій почали щотижня вивішувати графіки по районах та вулицям коли до них приїдуть машини з підвозом води.

Фото: соцмережі

У декого вода все ж таки є і місцеві продають її своїм сусідам.

У соцмережах також ширяться фотографії, як жителі ОРДЛО набирають у різні ємності дощову воду. Люди переробляють зливи у будинках під крани і таким чином набирають воду.

Фото: соцмережі

Крім того, у багатоквартирних будинках з'явилося «ноу-хау» – пляшки та відра з кранами. Їх використовують замість умивальників, бо зі звичайних кранів вода не тече.

Фото: соцмережі

Дефіцит, ріст цін та повернення гривні

Західні санкції та вихід світових компаній з російського ринку вдарив і по окупованій Кремлем території. Це і не дивно, бо на полицях магазинів у Луганську і Донецьку давно немає продукції з України.

З перших днів війни дефіциту продуктів майже не було, але вже на початку березня полиці місцевих мережевих супермаркетів «Молоко» та «Перший республіканський» (колишній АТБ, – LB.ua) спорожніли. На ринках і в маленьких магазинах у перші тижні повномасштабного вторгнення, продуктів було вдосталь, проте і там вони закінчились через підвищення закупівельних цін у Росії.

Фото: соцмережі

«Є дві проблеми: це відсутність деяких товарів в принципі – це цукор, гігієнічні засоби, крупи, деякі молочні вироби, а є ті на які так піднялась ціна, що наші люди не в змозі це купити. Для прикладу, якщо до початку війни у нас 100 грамів вершкового масла коштували 90-100 рублів (близько 35 гривень) то зараз лише закупівельна ціна 130-150 рублів (близько 50 гривень). А нам ще потрібно націнку зробити, щоб магазин щось заробив. У «ДНР» нічого свого, крім борошна, немає», – розповіла анонімно LB.ua власниця магазину в окупованій Макіївці.

Фото: соцмережі

Вже притаманні для Росії «цукрові бої» стали реальністю і на окупованій території. Буквально за два тижні ціна за кілограм цукру виросла з 50 рублів (18 гривень) до 200-300 рублів (близько 100 гривень). Поки товар просто не скінчився.

«Ціни на цукор почали рости чи не щодня. До 24 лютого він був в середньому по 50 рублів за кілограм. Десь тиждень ще було більш-менш нормально, але потім ціни підскочили. Спочатку – 70 рублів, наступного дня вже по 90, через день вже майже 150, а потім і по 200 і по 300 за кілограм. Зараз його майже неможливо знайти. Я бачила як літні жінки у супермаркеті бились за пачки з цукром», – розповідає анонімно Lb.ua жителька Харцизька.

На окупованій території, як в Росії, великі проблеми з папером, як канцелярським, так і туалетним. У місцевих супермаркетах відпускають не більше трьох рулонів туалетного паперу в одні року. Ціна одного складає у середньому 40 рублів (14 гривень).

Фото: соцмережі

З офісним папером все набагато гірше. Пачки стандартного канцелярського паперу А4 майже не знайти у магазинах. А їх ціна зросла у 10 разів. Якщо до 24 лютого вони коштували від 200 рублів (70 гривень) то зараз від двох тисяч рублів (близько 700 гривень).

Така сама історія із засобами гігієни. Звичайні антиперспіранти від відомих торговельних марок, ще продаються. Gillette коштує близько 530-580 рублів (185 гривень), Old Spice – 400 рублів (140 гривень), Rexona – 200 рублів (70 гривень).

Фото: соцмережі

Ціни на дефіцитні засоби жіночої гігієни на момент написання матеріалу 542 рублів за пачку (188 гривень). Хоча можна знайти і за 350 рублів (121 гривня). Дефіцитними стали і дитячі підгузки. У магазинах їх майже немає, а там де є ціни зросли майже вдвічі. Зокрема вартість упаковки підгузків марки «Дада» та Helen Harper зросла з 700 рублів (288 гривень) до 1300 (536 гривень).

Фото: соцмережі

Жителі ОРДЛО також скаржаться, що зросли ціни на мило, звичайний брусок якого коштує 150-200 рублів (70 гривень).

Подорожчали мобільні телефони. Якщо до 24 лютого середня ціна на бюджетні моделі смартфонів Xiaomi , Huawei , Oppo становила 14 тисяч рублів (п’ять тисяч гривень), то зараз вже 22-22 тисячі (близько 8,5 тисяч гривень).

Крім того, у так званій «ДНР» також значно зросли ціни оренди на житло. Середня ціна за місяць «у безпечному районі Донецька» складає 15 тисяч рублів (6,2 тисячі гривень), але при цьому треба заплатити таку саме ціну у якості застави та оплатити 100% від вартості місячної оренди квартири рієлтору. Тому, щоб винайняти однокімнатну квартиру треба відразу заплатити 45 тисяч рублів (18,5 тисяч гривень). У Макіївці, Горлівці чи Харцизьку ціна менша – 10 тисяч рублів за місяць (4 тисячі гривень). Там і ріелтори беруть не 100% від суми, а 50%. Тому відразу доведеться заплатити в середньому 25 тисяч рублів (10 тисяч гривень).

Найбільший негатив у «республіках» викликало повернення гривні, точніше, її новий місцевий курс та можливість нею користуватись.

Фото: youdn.ru

Ще до початку повномасштабного вторгнення банки, так званих «Л/ДНР» почали накопичувати гривневі ресурси. Місцевим жителям пропонували обмінювати гривні по новому «вигідному» курсу – 2,5 рублі за одну гривню. З того моменту, як в ОРДЛО окупаційні адміністрації ввели рублеву зону курс, гривню обмінювали по курсу два до одного. Тобто, тепер можна було отримати на 50 копійок більше.

Як розповіли місцеві жителі LB.ua, гривня була потрібні окупантам, щоб платити зарплату жителям не окупованої до 24 лютого частини Донбасу.

Після повномасштабного вторгнення ватажки так званих «ДНР» та «ЛНР» підписали укази про «тимчасові» розрахунки у гривні до липня цього року. Проте це викликало обурення у місцевих жителів, адже гривнею можуть користуватись тільки так звані «біженці» – ті, хто добровільно чи, здебільшого, примусово вивезений зі зруйнованих Волновахи та Маріуполя. Для цього вони мають продемонструвати свій український паспорт або права. Іноді, втім, вірять на слово.

Фото: соцмережі

Ціни у магазинах вже мають цінники у рублях та гривнях, але деякі товари дешевші в гривні, а деякі у рублях. Люди обурюються, що не розуміють принципу по якому ці ціни формуються.

У деяких магазинах продавці та власники просто відмовляються приймати гривні. Це ускладнює життя українцям, яких незаконно вивезли на окуповану територію.

Обміняти гривні на рублі можна лише у так званому «республіканському банку». Проте там великі черги. Поміняти гроші у валютників майже неможливо, бо знайти самих валютників вкрай непросто – всі вони ховаються від так званої «мобілізації».

В окупованій частині Донецької області місцеві вважають, що на курсі заробляє верхівка «республіки» на чолі з головою так званої «ДНР» Денисом Пушиліним.

Фото: EPA/UPG Пушилін в супроводі охорони у Донецьку, 11 квітня 2022 р.

«Біженці»

Увесь масштаб примусового переселення мешканців прифронтових міст Донбасу нам ще доведеться з’ясувати.

Людей вивозять до Росії та міст ОРДЛО. Але місцеві жителі республік не дуже раді «біженцям». Їх селять у будинках культури, школах та дитячих садочках.

На заводах, шахтах та підприємствах бюджетної сфери, окупаційні адміністрації змушують людей здавати гроші для гуманітарної допомоги «біженцям». Від місцевих вимагають приносити ковдри, одяг, їжу, засоби гігієни, шкарпетки та ліки для людей, яких привезли з охоплених війною територій. Ці речі повинні бути нові, придбані власним коштом. Це обурює жителів «республік», бо в них самих не вистачає грошей на їжу та одяг. Також їм не подобається уже згадана можливість «біженців» платити гривнею.

Але найбільше не подобається місцевим жителям позиція тих, кого примусово вивезли з території України. «Біженці» часто відкрито говорять про свою позицію та навіть вивішують українські прапори на приміщеннях шкіл куди їх поселили.

«Десь 21 чи 22 березня привезли людей з Маріуполя у Макіївку та поселили у школах №4, №11 та №22. Люди звідти не хотіли їхати в Макіївку чи Донецьк. Як мені розповідали, десь відсотків 90 шукають автобуси, що їдуть на Запоріжжя. І от ці «визволителі» вкрали автобуси, які привезли з України і там було написано «Запоріжжя». Люди сіли, а їх привезли до Макіївки. Вони почали обурюватись. Тих кого поселили у школі №22, а це в центрі міста, вночі повісили прапор України, а на вході до школи балончиком написали «Слава Україні». Напис кілька днів не могли відтерти. Через це їм відмовились надати матраци. Люди не хочуть їхати у ДНР, бо тут немає жодних перспектив», – розповіла LB.ua жителька міста Макіївка.

Фото: dnr-pravda.ru

При цьому російські та місцеві пропагандисти намагаються робити сюжети про «врятованих від нацистів жителів Донбасу». Жителька Маріуполя Мар'яна Вишемерська, фото якої облетіло всі інформаційні агенції світу, після бомбардування пологового будинку у Маріуполі окупанти вивезли в окуповану Макіївку. Там пропагандисти «взяли у неї інтерв’ю», про те, що нібито бомбардування пологового будинку не було і все це фейк. Хоча після обстрілу самі зізнались знищенні пологового будинку. Тоді у військовому керівництві РФ заявили, що у цьому пологовому будинку Маріуполя нібито ховались бійці полку «Азов».

«Мобілізація» та 200-ті

Чи не найголовнішою проблемою життя в ОРДЛО є так звана «мобілізація». На вулицях міст окупованого Донбасу зараз дуже важко зустріти чоловіків. Деякі автобусні міжміські та міські маршрути не працюють, неможливо викликати таксі.

Майже повністю зупинився бізнес з переказами грошей на неокуповану територію та обміном через інтернет-банкінг українських пенсій. Усім цим займались переважно чоловіки. Всі вони сидять по домівках або переховуються на дачах та квартирах у друзів – аби їх не мобілізували та не відправили на фронт.

Чоловіків у містах справді не вистачає. Зокрема у школах не вистачає вчителів фізкультури та фахівців з трудового навчання. У соцмережах місцеві жителі незадоволені тим, що у школах скасовували уроки фізкультури, а на «трудовому навчанні» хлопчиків змушують готувати та в'язати шалики.

Фото: соцмережі Примусова мобілізація у Луганську.

Не вистачає чоловіків на заводах, шахтах та у ДСНС. Визнали це і окупаційні адміністрації. Деяким працівникам критичної інфраструктури почали давати так звану «бронь» від мобілізації. Проте скільки вона буде діяти невідомо. Бо в ОРДЛО підвищили мобілізацію чоловіків до 65 років.

Щоб знайти мобілізаційний ресурс під'єднали працівників шкіл та дитячих садочків. Жителі окупованих територій пишуть у соцмережах, що вчителі та вихователі у дитячих садочках дзвонять жінкам та питають чи їх чоловік мобілізований.

«Мені сьогодні подзвонила вихователька з дитячого садочка і спитала чи мобілізували мого чоловіка. Сказали, що це для галочки», – розповіла жителька окупованого Донецька Наталя.

Чоловіків шукають і по багатоквартирних будинках. Заявляють, що будівлю заміновано, виводять усіх на вулицю, а чоловікам вручають повістки.

В окупованій частині Луганської області у містах окупанти блокують вулиці військовою технікою та автозаками і виловлюють чоловіків, яких можуть знайти.

Фото: соцмережі Примусова мобілізація на Луганщині.

Крім чоловіків до лав першого та другого армійських корпусів мобілізують і жінок, в яких є хоч якась медична освіта. Так LB.ua стало відомо, що в якості польових медиків забирають на фронт працівниць санітарної служби. Так в одній з санстанцій Донецька мобілізували майже всіх лаборанток віком від 18 до 45 років.

В окупованих вишах Донецька тим, хто піде воювати обіцяють «автоматом» закрити травневу сесію. Втім, студенти бояться прийдешньої сесії, бо після іспитів їх можуть відправити на війну.

Мобілізовують навіть тих, хто не підтримує Росію і так звані «Л/ДНР».

«Мій син ніколи не підтримував «ДНР». Він у 2014 році був навіть деякий час «на підвалі» через проукраїнські погляди. Тепер його мобілізували – без якихось тренувань чи навчань відправили на війну. Його спочатку відправили під Волноваху, потім у Мелітополь. Їх там не годують, за весь час дали пачку картоплі швидкого приготування на трьох. Він би хотів здатись, але їх лякають тим, що якщо вони це зроблять їх застрелить снайпер», – розказала LB.ua жителька окупованої Макіївки.

Також вона розповіла, що у підрозділі, до якого потрапив її син, у всіх дуже погане матеріальне забезпечення, у багатьох навіть немає бронежилетів.

Фото: EPA/UPG Патруль окупантів у селі Трьохізбенка , Луганської області, 27 березня 2022 року.

Отримати хоч якусь грошову компенсацію за вбитого чоловіка чи сина на окупованій території майже неможливо. Також місцеві не можуть отримати заробітну плату за «мобілізованих чоловіків». Зате змушують родини платити податки та оплачувати оренду торгівельних площ на ринках та ТЦ в кого був відповідний бізнес.

Допомогу не отримають навіть поранені.

«Хлопці 300-ті, лікуються самі. У наших лікарнях немає грошей, звідки вони будуть виплачувати обіцяні мільйони. «Біженцям», які кричать «Слава Україні» вони по 10 тисяч дають, а хлопцям нашим – нічого. А матері та дружини чиїх годувальників на фронт забрали сидять з дітьми та останній шмат хліба доїдають», – написав анонімно житель окупованого Донбасу у пабліку «Життя в ДНР».

Загалом «мобілізація» є найбільш обговорюваною темою у соцмережах в ОРДЛО, жителі яких не хочуть йти на війну.

Мобілізовані несуть величезні втрати – це підтверджує як Головне управління розвідки так і наші військові. У середині квітня інформація про великі втрати почала доходити до жителів ОРДЛО. Ситуацію розповідають рідні з фронту, кому таки вдалось вижити. Жителька Донецька анонімно розповіла LB.ua, що її брата «загубили» під Маріуполем.

«Мого брата призвали наприкінці березня, з того моменти про нього нічого було чути. Він вийшов на зв'язок 23 квітня. З його підрозділу залишились живими лише п'ять осіб, всі інші загинули. Їх залишили у якомусь селі під Маріуполем. Про них просто забули, вони навіть не знають куди їм тепер йти. Їм дали подзвонити місцеві, зараз вони ховаються у зруйнованому будинку у них немає їжі та води», – каже вона.

Родичі «мобілізованих» вже почали отримувати перші похоронки. Проте крім листочків паперу рідні не отримують нічого, навіть тіл своїх рідних.

Фото: соцмережі

«У мене загинув племінник Сергій Акімочкін, 1996 року народження на полі бою під Маріуполем. Проходив службу у «Сомалі». Родичів у мене крім мене і бабусі немає. Я сама його поховала на сімейному кладовищі. Хочу отримати хоч якісь грошові виплати, але не звідусіль гонять. У мене немає можливості навіть встановити пам'ятник дитині. За що загинув хлопець?», – написала у групі «Вконтакте» «Життя у ДНР» одна з учасниць.

Інша жителька ОРДЛО, Анна Шепетько, у себе на сторінці «Вконтате» опублікувала фото свого брата, який загинув у Маріупольському порту. Вона повідомила, що убитий увесь екіпаж танку, де знаходився її брат, але їх тіл вона не може знайти.

Фото: соцмережі

У ще одному пості Анна Шепетько зазначила, що її брат буде похований у Макіївці у братській могилі.

Фото: соцмережі

Ті тіла, які все ж таки віддають рідним лежать у моргах ОРДЛО близько місяця. Місцеві жителі розповідають, що на території лікарні імені Калініна, ще з 26 березня лежить велика кількість трупів. Деякі просто на вулиці у військових наметах.

«Нашого сина забрали другого березня. Ми з ним розмовляли 15-го, їх відправили на штурм Мар'їнки. Після того ніяких вістей від нього не було. Подзвонили 22 квітня і сказали приїхати до Калінінської лікарні. Нам з палатки винесли 50 мішків з трупами і сказали: «Шукайте свого сина». В цих пакетах його не було. Ми знайшли з бабусею мого сина в одній з палаток по документах, його вже неможливо було опізнати. Тіла там тримають біля місяця. Це роблять, щоб не платити компенсації. Бо тих, кого не впізнають, вважають зниклими безвісти і їхнім родичам ніхто не буде платити», – розповіла LB.ua жителька Донецька.

Тим же, хто зміг отримати компенсацію, дали всього по 10 тисяч рублів (4 тисяч гривень) за загиблих родичів.