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Подоляк назвав заяву Байдена про російський геноцид в Україні кроком до суду над Росією

"Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в Україні", - вважає заступник голови ОП.

Подоляк назвав заяву Байдена про російський геноцид в Україні кроком до суду над Росією
Фото: Twitter

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що заяви президента Джозефа Байдена про російський геноцид в Україні - це крок до суду над Росією. Так Подоляк прокоментував слова Байден у твіттері.

"Президент США Джозеф Байден показав готовність називати військові злочини геноцидом. Це крок до того, аби примусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам вкрай важливо давати точні юридичні дефініції тому, що відбувається. Називати геноцид геноцидом — наближати кінець масовим вбивствам в Україні", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, Джо Байден заявив, що з'являється все більше доказів того, що Росія здійснює геноцид в Україні.

"Доказів стає все більше, вони відрізняються від того, що було минулого тижня, їх з'являється все більше. Ми дізнаватимемося далі про ті жахливі речі, руйнування, які вчинили росіяни - і ми дамо нашим юристам можливість дати оцінку того, як ці злочини кваліфікувати на міжнародному рівні, але мені так здається, що його можна так кваліфікувати (злочином геноциду. – ред.)", - сказав Байден.

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