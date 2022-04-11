Плани Кремля з можливої анексії

Нещодавно ватажок НВФ «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про швидке проведення т.зв. референдуму на окупованій РФ території Луганської області, на який планують винести питання «Про возз'єднання з РФ». Заява Пасічника була передчасною. Наступного дня він заявив що заява про референдум – це його особиста думка.

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Заяву про «референдум» Пасічник зробив напередодні візиту депутатів Державної Думи РФ до окупованого Донецька, серед яких був депутат Андрій Козенко, який крім депутатства очолює проект за фінансової підтримки фонду «Російський світ» під назвою «Інтеграційний комітет Росія-Донбас», цей проект діє на окупованій Донеччині з 2017 року. Одним із головних «здобутків» цього проекту є переформатування системи освіти ОРДЛО зі стандартів України на стандарти РФ, заборона української мови, української літератури, історії України до вивчення у школах та ВНЗ ОРДЛО. Також з особистої ініціативи Андрія Козенка, починаючи з 2017 року, підписувалися меморандуми про співпрацю між містами ОРДЛО і РФ, це подавалася пропагандистськими ЗМІ РФ та ОРДЛО для місцевих жителів як перший етап приєднання територій ОРДЛО до РФ. Фактично Андрій Козенко є одним із головних лобістів визнання РФ НВФ «ЛНР» та «ДНР». За останнього візиту депутатів ДД РФ до Донецька, де були присутні глави НВФ «ЛНР» і «ДНР», парламентарі РФ озвучили необхідність заяв Пасічника і Пушиліна про проведення «референдумів» про возз'єднання з РФ.

Необхідно розуміти, що між НВФ «ЛНР» та «ДНР» існує внутрішній конфлікт та конкуренція, конфлікт тягнеться ще з часів СРСР, тоді протистояли еліти та партійна номенклатура «Луганські» та «Донецькі», за часів існування «Партії регіонів» в Україні цей конфлікт також проглядався. У 2021 році Кремлівські куратори планували провести об'єднання НВФ «ЛНР» та «ДНР» у т.зв. «Союз народних Республік Донбасу» із центром у Донецьку, але обмежилися лише скасуванням внутрішніх кордонів між «ЛНР» та «ДНР», створенням єдиного «законодавства» для НВФ та створенням єдиного економічного простору, до офіційного об'єднання не вистачає лише формального «референдуму».

У цьому випадку Кремль планував провести оптимізацію НВФ, створити замість двох т.зв. народних рад одну, замість двох ватажків – одного. За всіма індикаторами та показниками, рішення ухвалене у бік «Донецьких». Це підтверджує той факт, що призначення директора шахти в ОРЛО необхідно узгоджувати у Донецьку, як і інші адміністративні позиції в окупаційних адміністраціях. Також економічний центр під назвою «Південний гірничо-металургійний комплекс» також знаходиться у Донецьку, а всі підприємства на території ОРЛО, які раніше входили до ЗАТ «Зовнішторгсервіс», були підпорядковані Донецьку.

Зважаючи на цю конкуренцію, ватажок Пасічник і поспішив зробити таку заяву, щоб заробити додаткові очки перед Кремлем, сподіваючись на те, що раз це сказали депутати держдуми РФ, значить це дозволено. Але після заяви Пасічника прозвучала критика від депутатів держдуми Затуліна та Калашнікова, разом вони належать до парламентського комітету ДД РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками, це профільний комітет ДД РФ, який займається питаннями окупованих РФ територій в Україні, Грузії та Молдові. Зокрема, їхня критика зводилася до того, що проведення «референдуму» на окупованій РФ території Луганської області є невчасною та поспішною, і необхідно розглядати варіанти анексії більшої території України.

Також проти анексії виступає заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров, який вважає, що РФ не має достатніх коштів для відновлення зруйнованих міст у Луганській та Донецькій області, але активно лобіює анексію територій України, т.з. група "Євразійців". «Євразійці» – це група політиків, політтехнологів, політичних теоретиків у РФ, які об'єднані ідей про відродження «російської імперії» з подальшою інтеграцією до «Євразійського» простору, до такої групи входить один з ідеологів «Русской Весны» і створення «Новоросії» 2014 року Олександр Дугін. У політичних теоретиків «євразійців» є «Ізборський клуб» – це їхнє формальне об'єднання. "Ізборський клуб" розробив т.зв. доктрину «Російський Донбас», яку було презентовано в Донецьку під час проведення однойменного форуму, де політики та пропагандисти з РФ вже тоді погрожували піти війною на Україну.

Через три дні після заяви Пасічника про намір провести «референдум» виступив Анатолій Бібілов – ватажок окупаційної адміністрації в Південній Осетії. У своїй заяві він анонсував проведення «референдуму» про об'єднання «Абхазії» та «Південної Осетії» з наступним входженням до складу РФ. Виходячи з його заяви, «референдум» має пройти після 10 квітня. Наразі точно відомо, що проведення анексії Луганської та Донецької областей не може відбутися, допоки окупаційні війська РФ не захопили всю територію Луганської та Донецької областей, а також не повністю взяли під контроль ситуацію в окупованих містах на півдні України.

За словами джерел з РФ, а Кремлі вже готовий план створення «союзної держави» або «російської імперії 2.0», але до нього вносяться постійні корективи через провал дій російських окупаційних військ в Україні. Кремль планує синхронно розпочати процедури «референдумів» одночасно на захоплених територіях України та Грузії, а також підписати союзну угоду з Білоруссю у 2022 році. Політологи Кремля переконують своїх кураторів, що зараз найкращий час для створення «російської імперії 2.0», на їхню думку, на заході вже не залишилося достатніх санкційних пакетів, і що гірше для РФ вже не буде. Ці політологи забувають одне, що свою «імперію» вони будують із паперу і згодом за радикально-політичних змін розпадеться вся Росія.