Злочини Росії на Київщині: відповідь компаній та світу

Вівторок приніс дві значні новини для економічного краху Росії. Нелюдська жорстокість та воєнні злочини окупанта на Київщині , по-перше, схоже, змусили задуматися навіть ті компанії, які міцно трималися за російський ринок. По-друге, змусили США вдатися до більш жорстких обмежень РФ у питанні виплат суверенного боргу .

Щодо компаній, у вівторок, 5 квітня, український офіс продуктового ритейлера Auchan повідомив, що головний французький офіс на 41-й день війни все ж таки вирішив ізолювати російський офіс. За повідомленням, компанія вирішила не відкривати нові магазини в Росії, припинити операційну підтримку вже існуючих, а також зупинити постачання імпортних товарів російському підрозділу.

Фото: retailers.ua

Крім цього, у Reuters з’явилося повідомлення, шо французький виробник молочної продукції Danone теж шукає можливості виходу з російського ринку. Поки головні офіси обох компаній не робили публічні стейтменти.

Та ще більш значною подією стала заборона США на використання Росією заморожених валютних резервів для виплат за облігаціями. 4 квітня РФ мала здійснити найбільшу виплату з початку війни у $2,2 млрд. 70% країні вдалося погасити у рублях достроково тим інвесторам, які погодилися на таку пропозицію. Ще $600 млн треба було виплатити у валюті.

Раніше проблем з цим у Росії не виникало, бо «ліцензія» на доларові виплати діє до 25 травня, США весь цей час дозволяли використовувати для виплат валюту із заморожених рахунків російського Центробанку. Але вчора Росії цю опцію закрили. І тепер у країни три варіанти дій. Перший – відмовитися від виплат та запустити таймер дефолту. Другий – виплатити в рублях, що теж буде підставою для технічного дефолту. Третій, на який розраховують США – виплатити у доларах з власних резервів, і тим самим зменшити свої залишки валютної ліквідності. Судячи з останніх новин, Росія обрала другий варіант та здійснила оплату боргу у рублях.

Крім того, у вівторок у західних ЗМІ з’явилася інформація щодо можливих нових санкцій у новому пакеті Євросоюзу. Серед них – обмеження на імпорт російського вугля, закриття європейських кордонів для вантажного транспорту з Росії, а також санкції для російського ВТБ та ще кількох компаній. Втім, поки у пакеті немає ембарго на імпорт російських нафти та газу, а також жорстких санкцій проти всіх великих російських банків, ці санкції мають достатньо слабкий ефект та не здатні нанести максимальний удар по економіці агресора.