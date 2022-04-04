Репатріація громадян України з російської федерації

Через воєнну агресію РФ у 2014-2022 Україна втратила десятки тисяч військових та тисячі мирних жителів. Але на окупованих РФ територіях Луганської та Донецької областей після 2014 року Кремль проводив політику примусової паспортизації РФ місцевого населення. Станом на січень 2022 року РФ видала паспорти 982 тисячі осіб за спрощеною процедурою. У 2020 році окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО ліквідували 42 шахти, що призвело до знищення понад 50 тисяч робочих місць. Після ліквідації шахт на території ОРДЛО почали працювати вербувальники з гірничодобувних кампаній регіонів Росії. Через втрату роботи і безвиході, чоловіче населення ОРДЛО поступово почало виїжджати на заробітки в РФ вахтовим методом у Магаданську область, Далекий соток, Нижній Тагіл, Кемеровську область тощо, багато робітників згодом переїхали на постійне місце проживання до міст, де знаходяться шахти, кар'єри, штольні та ін.

Фото: Макс Требухов Колишня їдальня на шахті Північна

Крім цього, Кремль з 2007 року заснував урядову програму РФ під назвою «Співвітчизники», спрямовану на переїзд російськомовного населення країн пострадянського простору у віддалені регіони РФ з виплатами підйомних коштів, працевлаштуванням та виділенням місця проживання. Така програма діяла насамперед для українців та Білорусів, т.к. РФ вже давно перенасичена особами кавказької національності та вихідцями із середньої Азії. Згідно з отриманими даними від «Східної правозахисної групи» у період з 2014 по 2021 рік за програмою МЗС РФ «Співвітчизники» виїхало 887 тисяч жителів ОРДЛО. Однією з основних причин переїзду місцевих жителів є тотальна ліквідація підприємств окупаційними адміністраціями РФ в ОРДЛО, а також економічний занепад окупованих територій РФ.

У період проведення кампанії з примусової паспортизації місцевого населення окупованих частин Луганської та Донецької областей, Кремль протягом 7 років перешкоджав вступу абітурієнтів до Українських ВНЗ та сприяв тому, щоб щороку більшість абітурієнтів вступали до ВНЗ РФ за умови обов'язкового отримання паспорта РФ.

Напередодні військової агресії РФ проти України в 2022 році, Кремль провів примусову евакуацію місцевих жителів ОРДЛО в РФ, з приводу того, що нібито Збройні Сили України почнуть військові дії з метою звільнення окупованих територій, фактично такі дії РФ можна вважати депортацією мирних жителів. Першими депортували дитячі будинки, де жили діти сироти, та діти сироти з обмеженими можливостями, а також людей пенсійного віку. Тобто. депортували насамперед тих, хто не міг себе захистити. Наразі ці люди розкидані по всій території РФ. Після окупації міст Луганської, Донецької, Запорізької, Сумської, Чернігівської області окупанти також примусово депортували місцевих жителів до РФ, щоб створити картинку для своєї пропаганди, що нібито Українці «біжать» до РФ. За підрахунками Інституту стратегічних досліджень та безпеки, окупанти депортували з України в РФ близько 200 тисяч людей тільки з початку військової агресії 2022 року.

Виходячи з перерахованих фактів, можна дійти невтішного висновку, що РФ різними способами, депортувала до РФ з 2014 року понад 1,5 млн. українців. Держава – це не лише територія, а насамперед люди – українці. І держава зобов'язана здійснити всі спроби, щоб повернути своїх громадян назад. Тобто на державному рівні необхідно прийняти та реалізувати стратегію Репатріації примусово депортованих громадян України. Репатріація – це (від лат. Repatriate) повернення на Батьківщину. Повернення батьківщину військовополонених і громадянського населення, яке опинилося поза своєї країни внаслідок військових дій, передбачене ст. 109 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Тобто. Вже зараз необхідно створити державну структуру, яка займатиметься координацією боротьби за право на репатріацію Українців з РФ, які внаслідок військової агресії РФ проти України були примусово депортовані. Для початку діяльності з Репатріації Українців необхідно виконати такі завдання:

встановити та підтримувати якомога ширші зв'язки з Українцями (у тому числі й депортованими) до РФ;

проводити оперативну діяльність, що сприяє виїзду депортованих українців до себе на Батьківщину;

ініціювати та розвивати громадську та політичну діяльність для надання міжнародного політичного тиску на владі РФ, щоб вони надали примусово вивезеним Українцям можливість повернутися на Батьківщину та возз'єднатися зі своїми сім'ями.

З проблемами Репатріації своїх громадян із СРСР стикався Ізраїль, для вирішення проблем повернення на Батьківщину євреїв із СРСР та країн Східної Європи ізраїльським урядом було створено організацію «Натів», яка виконувала функції державного бюро Ізраїлю у зв'язках з Євреями, що проживають в інших країнах, «Натів» підпорядковувався канцелярії уряду та працював у тісній співпраці з правозахисниками інших країн.

На даний момент громадяни України, які проживали в Маріуполі, Бердянську, Херсоні, Миколаєві, Старобільську, Сватовому, Чернігові розкидані по всій території РФ. Україна має зробити спроби, як офіційні, так і нелегальні щодо повернення наших громадян на Батьківщину. У світовій практиці дуже багато описано досвіду інших країн щодо репатріації своїх громадян.