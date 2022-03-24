Вивезеним до Росії українцям пропонують працевлаштування на Сахаліні, – розвідка

Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни проводять масові заходи з переміщення українських громадян з окупованих територій до РФ.

Після проходження фільтраційних таборів українців відправляють до економічно депресивних районів РФ. В якості кінцевого пункту призначення називають низку північних областей, зокрема – Сахалін, повідомляють в українській розвідці.

Зазначається, що українцям "пропонують" офіційне працевлаштування через центри зайнятості. Ті, хто погоджується, отримують документи, які забороняють виїзд з російських регіонів протягом двох років.

"На сьогодні підтверджено інформацію про створення російського фільтраційного табору в Докучаєвську Донецької області. Туди масово доправляють цивільне населення, в якого вилучають документи. З людьми «працюють» співробітники ФСБ РФ. Їхня мета – пошук громадян, що брали участь в АТО/ООС, українських військових та правоохоронців. Далі людей переправляють до РФ, зокрема в Таганрог (Ростовська область) та Краснодарський край", – заявляють у ГУР.

В українській розвідці стверджують, що є беззаперечні свідчення нелюдського поводження з українцями, ненадання медичної допомоги. Відзначаються проблеми із забезпеченням харчуванням.

У ГУР Міноборони нагадують, що примусове переміщення цивільного населення на територію держави-агресора, зокрема дітей, є грубим порушенням міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права та черговим доказом поводження РФ як держави-терориста.