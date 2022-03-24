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ЗСУ відтіснили ворога до кордону із Херсонщиною, – Кім

Сьогодні на Миколаївською областю українські військові збили літак та крилату ракету.

ЗСУ відтіснили ворога до кордону із Херсонщиною, – Кім
Фото: телеграм-канал Віталія КІма

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію в області станом на 24 березня.

Він зазначив, що першого тижня ворог дійшов до Вознесенська (місто у центрі області, за майже 82 км від Миколаєва, – ред.). Тепер бої ведуться вже на кордоні з Херсонською областю. 

"Важко, але успішно", – прокоментував Кім.

Голова ОВА повідомив, що у четвер, 24 березня, українські військові збили один літак та одну крилату ракету.

Також Віталій Кім відреагував на прохання не скасовувати "сухий" закон. Він наголосив, що скасування обмежень на продаж алкоголю, яке він анонсував напередодні, не означає скасування комендантської години і жорсткого запобіжного заходу за пияцтво. 

"Це потрібно, щоб потроху почав працювати бізнес. Якщо у вихідні буде поганий результат, повернемо назад заборону продажу алкоголю", – запевнив голова Миколаївської ОВА.

Щодо доставки продуктів, то Кім закликав звертатися до будь-яких представників влади на місцях. 

"Зараз ми налаштовуємо логістику, привеземо все та скрізь", – сказав Віталій Кім.

Він додав, що в області наразі відновлюють електро- та газопостачання, але бракує фахівців.

"Якщо є бажання допомогти, запрошуємо всіх допомагати відновлювати нашу область", – закликав Віталій Кім.

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