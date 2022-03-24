Росіяни розглядають облогу Києва як можливість забезпечити собі безбідне життя, – СБУ

Російські окупанти, які перебувають поблизу Києва, вважають, що доля посміхнулася їм, адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства. Тож планують повернутися додому заможнішими.

Про це свідчать майже всі перехоплені СБУ розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області.

«Ось цей «вояка» просить рідних дізнатися ціну «нажитої» відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера, – зазначають у СБУ. – Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: «В принципе, эта командировка меня окупила». Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору».

«Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома», – говорить окупант.

Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні грабунок – це не злочин: «Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов».

Нагадаємо, за оцінкою Генерального штабу Збройних сил України, втрати ворога наближаються до 16 тис. живої сили, знищено понад 280 повітряних цілей РФ.