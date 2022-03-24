Від початку війни в Україні Росія скоїла 148 злочинів проти журналістів

П’ятьох журналістів убито під час виконання обов'язків, сімох – поранено. Макс Левін зник безвісти.

Росія скоїла 148 злочинів проти журналістів та медіа в Україні протягом місяця з початку широкомасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого до 24 березня 2022 року.

Фото: ІМІ

Про це повідомляє Інститут масової інформації (ІМІ).

Дані моніторингу, зокрема, свідчать про те, що:

п’ятьох журналістів убито під час виконання обов'язків, семеро – поранено. Один журналіст зник безвісти.

понад 70 медіа були змушені зупинити роботу внаслідок захоплень редакцій, погроз та тимчасової окупації.

зафіксовано шість випадків викрадень і катувань журналістів.

"Усі злочини перевірені і задокументовані. Гаага чекає", – заявила директорка ІМІ Оксана Романюк на своїй сторінці у Facebook.

За даними ІМІ, протягом місяця в Києві та передмістях столиці було вбито п’ятеро журналістів під час виконання ними професійних обов’язків. Зокрема, це:

Євген Сакун – оператор телеканалу LIVE (загинув 1 березня під час російського ракетного обстрілу телевежі в Києві);

Брент Рено – колишній кореспондент The New York Times (розстріляний росіянами 13 березня в Ірпені на блокпосту);

П'єр Закжевскі – оператор телеканалу Fox News, громадянин Ірландії (загинув 14 березня під час артилерійського обстрілу російських військ у селі Горенка Київської області).

Олександра Кувшинова – українська фіксерка, журналістка (загинула 14 березня разом з П'єром Закжевскі під час артилерійського обстрілу з боку російських військ у селі Горенка Київської області);

Оксана Бауліна – журналістка російського The Insider, Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального (загинула 23 березня під російським обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання).

Ще троє журналістів загинули як учасники бойових дій або внаслідок російських обстрілів не під час виконання ними журналістських обов’язків. Це:

Ділєрбек Шакіровіров – громадський журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе" (був розстріляний 26 лютого в передмісті Херсона з автоматичної зброї);

Віктор Дудар – військовий журналіст (загинув 6 березня під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом);

Віктор Дєдов – оператор телеканалу "Сігма" (загинув 11 березня в Маріуполі внаслідок обстрілу будинку).

Невідомою залишається доля фотокореспондента Макса Левіна, який висвітлював бойові події під Києвом та зник 13 березня.

Поранення внаслідок обстрілів російських окупантів отримали щонайменше семеро журналістів на Київщині, Сумщині та Миколаївщині.

Окрім того, ІМІ зафіксував шість випадків захоплення та викрадення журналістів російськими окупантами.

Окупанти обстріляли 10 телевеж у восьми регіонах України: Мелітополь (Запорізька область), Київ та село Винарівка (Київщина), Харків (двічі вдарили по телевежі), Рівне, Вінниця, Коростень (Житомирщина), Лисичанськ (Луганщина), Білопілля (Сумщина). Унаслідок російських авіаударів повністю або частково в цих регіонах зникало українське мовлення.

Крім того, окупанти захоплювали редакції українських медіа та вмикали російські канали. Зокрема, російські окупанти примусово відімкнули Херсон та Мелітополь від українського мовлення, будівлю "Суспільного" в Херсоні окупанти замінували.

Також ІМІ зафіксував численні DDoS-атаки на сайти українських онлайн-медіа та громадських організацій, які висвітлюють війну Росії проти України. Сайти медіа ламали, змінювали новини, розміщували на них російську символіку чи заклики здатися.

Російські злочини проти журналістів та медіа зафіксовано в 14 регіонах України.