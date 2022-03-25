Частина міста залишилася без опалення.

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У результаті обстрілу окупантами міста Дергачі на Харківщині загинула одна цивільна особа, щонайменше ще одну поранено.

Про це повідомив міський голова В’ячеслав Задоренко.

Знову пошкоджено Дергачівський будинок культури.

"Серйозно постраждали будівлі торговельно-офісного центру “Промінь”, відділення «Укрпошти», деякі приватні будинки, а також труба теплотраси”, – йдеться у повідомленні.

Частина міста залишилася без опалення.

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вночі Харків зазнав сильних обстрілів, загинули 6 людей, більше 17 отримали поранення.