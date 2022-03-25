ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
ЗСУ показали фото "загублених" у лісах Чернігівщини ворожих "тигрів", танка і вантажівок
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Україна використовує штучний інтелект, щоб завдяки фото трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
Біля Києва потрапив під обстріл евакуаційний поїзд 43 Київ - Івано-Франківськ, - Камишін
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
ЗСУ і "Луч" опублікували нові відео знищення ворожих танків українським ПТРК "Стугна"
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Біля порту Бердянська ЗСУ знищили російський десантний корабель (уточнено)
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
Переповнені морги й тимчасові посвідки замість паспортів, - ЦСК про ситуацію в Криму
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
На півночі України захопили колону забезпечення російських окупантів
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині, загинула людина

Частина міста залишилася без опалення.

Окупанти обстріляли Дергачі на Харківщині, загинула людина

У результаті обстрілу окупантами міста Дергачі на Харківщині загинула одна цивільна особа, щонайменше ще одну поранено.

Про це повідомив міський голова В’ячеслав Задоренко.

Знову пошкоджено Дергачівський будинок культури. 

"Серйозно постраждали будівлі торговельно-офісного центру “Промінь”, відділення «Укрпошти», деякі приватні будинки, а також труба теплотраси”, – йдеться у повідомленні.

Частина міста залишилася без опалення.

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вночі Харків зазнав сильних обстрілів, загинули 6 людей, більше 17 отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також