За даними КМДА, інфраструктура та комунальний транспорт міста працює справно.

Ніч проти 25 березня у Києві пройшла спокійно. Про це повідомляє КМДА на сторінці у Telegram.

"Працює інфраструктура міста: комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Містянам надаються усі комунальні послуги. У столиці працює комунальний транспорт, продовольчі магазини, аптеки, банки, заправки, автосервіси, зоомагазини, мініярмарки та столичні ринки", - йдеться у повідомленні.

Водночас Київська міськадміністрація повідомляє, через пожежну небезпеку заборонено відвідувати столичні лісопаркові зони поза межами житлових мікрорайонів.

"Будь ласка, не виходьте з дому без нагальної потреби, не порушуйте правила комендантської години. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!", - зазначають у КМДА.