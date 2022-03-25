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У Херсоні окупанти викрали депутата Афанасьєва

22 березня росіяни прийшли до його будинку з обшуком. 

Дмитро Афанасьєв
Фото: Сергій Хлань у Facebook
Дмитро Афанасьєв

Російські окупанти викрали в Херсоні депутата Корабельної райради, голову фракції "Європейська солідарність", тренера збірної України з тхеквондо ІТФ Дмитра Афанасьєва.

Про це повідомив екснардеп Сергій Хлань у Facebook.

22 березня після розгону окупантами проукраїнського мітингу Дмитро захистив свою дружину, яку намагалися затримати. Його побили ворожі військові – в нього діагностували гематоми та перелом ребер. Того ж дня до будинку Афанасьєва прийшли з обшуком. 

"Окупанти знайшли посвідчення депутата райради, вилучили відео з камер спостереження та мобільні телефони членів родини. Усіх чоловіків, які були в будинку, затримали, серед них були і друзі Дмитра", – повідомив Хлань.

Вранці 23 березня в будинку повторно провели обшук та відпустили одного затриманого. Чоловік повідомив про катування. Інші затримані чоловіки досі в полоні.

Російські військові систематично викрадають людей у тимчасово зайнятих ними населених пунктах. Зокрема, на Херсонщині окупанти взяли в полон героя фільму "Українські шерифи" Віктора Маруняка, який очолює громаду Старої Збурʼївки.

До того викрадали директора Херсонського обласного музично-драматичного театру Книгу.

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