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На Херсонщині окупанти взяли в полон героя фільму "Українські шерифи"

Віктор Маруняк багато років очолює громаду Старої Збурʼївки.

На Херсонщині окупанти взяли в полон героя фільму "Українські шерифи"
Кадр з фільму "Українські шерифи"
Фото: Cultprostir

На Херсонщині російські окупанти взяли в полон героя фільму "Українські шерифи" Віктора Маруняка. Про це повідомляється на сторінці DocuSpace, що створена кураторами Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA.

"Староста Старої Збур'ївки (Голопристанська ТГ Херсонщини) Віктор Маруняк три доби у полоні. 21 березня старосту Старої Збур'ївки вдруге викрали російські військові. Чоловіка сильно б'ють і “просто вбивають”.Вчора, 23 березня за словами очевидців, Віктора Васильовича Маруняка привели додому в наручниках. Підкинули йому гранати і сказали, що за законами Росії йому світить 20 років в'язниці", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що російські військові провели обшук у будинку Маруняка. Тепер до будинку, де лишилася його дружина, нікого не підпускають.

Віктор Маруняк - староста села Стара Збурʼївка. У 2015 році він став одним з героїв документальної стрічки Романа Бондарчука "Українські шерифи". Фільм розповідає про мешканців села Стара Збурʼївка, які стали взяли на себе відповідальність охороняти громадський порядок там, куди не доїжджала українська поліція. 

Нагадаємо, що в Херсоні окупанти виламали двері і проникли у квартиру активістки Катерини ГандзюкДрузі активістки повідомили журналістам, що 18 березня помітили у месенджерах появу номера телефону Катерини - невідомі зареєстрували його у Viber i Telegram. Проте додзвонитися не вдалося - номер відімкнули. Згодом з'ясувалося, що з цього номера невідомі телефонували до батька Катерини Віктора Гандзюка. Розмову не починали, просто мовчали у трубку.

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