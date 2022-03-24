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ЗСУ звільнили від російських окупантів село Малинівка на Запоріжжі

Із п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, два - поки що захоплені росіянами.

ЗСУ звільнили від російських окупантів село Малинівка на Запоріжжі
Архівне фото
Фото: 1news.zp.ua

Збройні сили України звільнили від російських загарбників село Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області.

Про це повідомив голова Малинівської громади Володимир Шиш у Telegram-каналі.

Наразі, за його інформацією, з п’яти крупних сіл, що входять до складу громади, три повністю окуповані ворожими військами - Любимівка, Новозлатополь, і до сьогоднішнього дня ворог був і у Малинівці.

"На даний час іде зачистка нашими військами, тож Малинівка звільнена", - написав Шиш.

Водночас він наголосив, що ситуація у громаді критична. Росіяни поставили кругом блокпости та не пускають нікого до сіл. Як наслідок є гуманітарні проблеми - з постачанням їжі, води, ліків, хліба, інсуліну. 

"Бажано організувати гуманітарний коридор, щоб люди, які хочуть, могли б виїхати. Це, в основному, хворі, які потребують постійного догляду та лікування. Загалом настрій у людей бойовий. Разом до перемоги!", - додав голова громади.

Нагадаємо, 21 березня евакуаційні автобуси з дітьми потрапили під обстріл у Запорізькій області. Четверо дітей були госпіталізовані, двоє із них – у важкому стані.

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