ВР ухвалила закон про оновлення системи соцзахисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих бійців

Комплексний огляд системи соціального захисту тепер будуть проводити раз на три роки.

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 5583, яким передбачено проведення комплексного огляду та оновлення системи соцзахисту ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих воїнів.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів.

Зміни до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", які запропонувало міністерство, підтримали 354 народні обранці.

Як пояснили в Мінветеранів, закон доповнили "новими статтями щодо визначення державної політики соціального захисту ветеранів війни, її формування та реалізації, а також щодо визначень системи соціального захисту ветеранів війни".

Тепер комплексний огляд системи соцзахисту ветеранів війни та членів їхніх сімей проводитимуть раз на три роки. Також аналогічний огляд буде проведений після закінчення воєнних дій.

"Крім того, ухвалений законопроект приводить чинне законодавство у відповідність із новими статусами, які були введені Законом України №2121 від 15 березня 2022 року, а саме – члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України", - додали у відомстві.

Нагадаємо, Верховна Рада 15 березня на спеціальному засіданні ухвалила в цілому закон №7151 "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". Тепер добровольці Тероборони визнаватимуться ветеранами війни.