Київ встановлює захисні конструкції на памʼятки культурної спадщини. Як допомогти?

У Києві почали встановлювати захисні конструкції на памʼятки культурної спадщини, щоб уберегти їх від наслідків російських обстрілів.

Нині вже завершено роботи біля памʼятника Самсону, що поблизу Контрактової площі. Завершується захист памʼятника Святому Володимиру. Про це повідомили в КМДА.

Днями розпочнуть роботи біля пам’ятників Григорію Сковороді, Богдану Хмельницькому.

"Далі триватимуть роботи на пам’ятниках Грушевському, Шевченку, Лисенку, Сагайдачному, на монументі і колоні Магдебурзького права. Також Департамент вишукує варіанти 3D-моделювання важливих культурних та історичних пам’яток, будівель, які можуть потрапити під вогонь російських окупантів", – зазначили в КМДА.

Силами активістів захистили Театр на Подолі та мозаїки на фунікулері.

Київ звертається до всіх небайдужих представників будівельного бізнесу з проханням долучитися до захисту пам’яток.

Серед нагальних потреб:

фахівці з монтажу будівельних лісів та опалубки, будівельні альпіністи, водій маніпулятора

ліси будівельні металеві, опалубна фанера, дошка, супердифузійна мембрана вогнестійка

дизельний генератор на 5 кВт, маніпулятор.

Ті, хто має можливість допомогти за цими пунктами, можуть звернутися за телефоном: 098-689-63-22.

Захист культурних памʼяток організували і в інших містах, зокрема Одесі та Львові.