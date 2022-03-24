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МЗС закликало світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі, вжити термінових заходів для порятунку маріупольців

До російських фільтраційних таборів потрапило вже близько 6 тисяч маріупольців.

МЗС закликало світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі, вжити термінових заходів для порятунку маріупольців

Російська армія примусово депортувала до своїх фільтраційних таборів уже близько 6 тисяч маріупольців. Міністерство закордонних справ закликало світових лідерів вжити термінових заходів, аби врятувати мешканців міста.

“В особливій небезпеці опинилися 15 тисяч мешканців Лівобережного району Маріуполя, яких російські окупанти нині силоміць змушують виїхати на російську територію. Загарбники відбирають у людей паспорти та інші документи, що засвідчують особу”, – йдеться в заяві МЗС.

Паралельно збройні сили РФ обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати з Маріуполя на неокуповану територію України. Російські війська продовжують утримувати гуманітарний конвой автобусів, який кілька днів тому прибув по маріупольців із Запоріжжя.

“Такі дії Росії є грубим порушенням законів і звичаїв ведення війни, норм міжнародного гуманітарного права, зокрема, Женевських конвенцій 1949 року та Додаткового протоколу І до Женевських конвенцій”, – зазначено в заяві.

МЗС закликало світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі на саміті НАТО, Великої сімки та ЄС, вжити термінових заходів, аби врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії.

“Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти РФ, аби зупинити її смертоносну воєнну машину, а також припинити будь-які бізнес-зв'язки з російськими компаніями для припинення фінансування війни Росії проти України”, – додали дипломати.

Нагадаємо, мешканців Лівобережного району Маріуполя, який російська армія тримає в облозі та по якому щодня завдає авіаударів, закидує бомбами та обстрілює ракетами, окупанти починають масово вивозити на територію Росії

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