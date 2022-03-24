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"Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу", – Зеленський у промові перед парламентом Швеції

Він зауважив, що для миру санкційні пакети проти РФ мають оновлюватись щотижнево.

"Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу", – Зеленський у промові перед парламентом Швеції
Фото: twitter.com/zelenskyyua

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія має намір просунути свою війну за межі України, в інші європейські держави.

У онлайн-промові перед парламентом Швеції президент зазначив, що метою влади РФ є руйнування свободи в усій Європі. 

"Сьогодні рівно місяць найстрашнішому випробуванню – повномасштабній війні, розвʼязаній Росією проти нашої держави. Такого чорного місяця Європа не бачила з часів Другої світової війни. Не бачила таких руйнувань і таких воєнних злочинів. Перелік убитих сягає тисяч. Зруйновано десятки міст і громад", – проінформував Зеленський. 

Він додав, що російські війська бомблять університети, садочки, школи. Вони захопили дві АЕС, поцілили у два хімічні виробництва. Сьогодні вони застосували фосфорні бомби.

"Це спроба підкорення цілого народу. Спроба зробити сусідню державу рабом", – заявив президент.

Керівництво Росії вирішило, що може діяти, як у часи тоталітарних ідеологій.

"Якби Україна не встояла, не змогла захиститися, це означало б, що програло все, що ви цінуєте. Це означало б, що всі сусіди Росії в небезпеці, що ви в небезпеці, бо тільки море відділяє вас від цієї агресивної політики. А російські пропагандисти вже обговорюють, як Росія окупує і ваш острів Готланд", – зазначив президент.

На цьому острові РФ вигідно розмістити своє озброєння для прикриття нападу на країни Балтії.

"Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу. Розраховує знищити свободу далі в Європі", – підкреслив президент. 

Зеленський розповів також про новий проєкт підтримки України та запропонував Швеції взяти шефство над будь-яким регіоном чи містом на вибір. 

Президент також подякував Швеції за щиру підтримку.

"Ми разом у нашій антивоєнній коаліції. І ми повинні зробити все, щоб Росія шукала миру. Швеція ухвалила історичне рішення надати Україні зброю – ми вам вдячні. За вашу далекоглядність", – додав президент.

Він зауважив, що для миру санкційні пакети проти РФ мають застосовуватись щотижнево.

"Жодного бареля російської нафти. Жодного заходження російських суден у ваші порти, жодних податків Росії. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів для існування", – підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також виступав на саміті НАТО. Він закликав Альянс надати Україні 1% своїх літаків й 1% танків, щоб Україна могла стримати Росію. Президент підкреслив, що РФ збирається просунути свою війну далі в Європу. 

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