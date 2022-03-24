"Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу", – Зеленський у промові перед парламентом Швеції

Він зауважив, що для миру санкційні пакети проти РФ мають оновлюватись щотижнево.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія має намір просунути свою війну за межі України, в інші європейські держави.

У онлайн-промові перед парламентом Швеції президент зазначив, що метою влади РФ є руйнування свободи в усій Європі.

"Сьогодні рівно місяць найстрашнішому випробуванню – повномасштабній війні, розвʼязаній Росією проти нашої держави. Такого чорного місяця Європа не бачила з часів Другої світової війни. Не бачила таких руйнувань і таких воєнних злочинів. Перелік убитих сягає тисяч. Зруйновано десятки міст і громад", – проінформував Зеленський.

Він додав, що російські війська бомблять університети, садочки, школи. Вони захопили дві АЕС, поцілили у два хімічні виробництва. Сьогодні вони застосували фосфорні бомби.

"Це спроба підкорення цілого народу. Спроба зробити сусідню державу рабом", – заявив президент.

Керівництво Росії вирішило, що може діяти, як у часи тоталітарних ідеологій.

"Якби Україна не встояла, не змогла захиститися, це означало б, що програло все, що ви цінуєте. Це означало б, що всі сусіди Росії в небезпеці, що ви в небезпеці, бо тільки море відділяє вас від цієї агресивної політики. А російські пропагандисти вже обговорюють, як Росія окупує і ваш острів Готланд", – зазначив президент.

На цьому острові РФ вигідно розмістити своє озброєння для прикриття нападу на країни Балтії.

"Росія пішла війною проти України, бо розраховує піти далі в Європу. Розраховує знищити свободу далі в Європі", – підкреслив президент.

Зеленський розповів також про новий проєкт підтримки України та запропонував Швеції взяти шефство над будь-яким регіоном чи містом на вибір.

Президент також подякував Швеції за щиру підтримку.

"Ми разом у нашій антивоєнній коаліції. І ми повинні зробити все, щоб Росія шукала миру. Швеція ухвалила історичне рішення надати Україні зброю – ми вам вдячні. За вашу далекоглядність", – додав президент.

Він зауважив, що для миру санкційні пакети проти РФ мають застосовуватись щотижнево.

"Жодного бареля російської нафти. Жодного заходження російських суден у ваші порти, жодних податків Росії. Їхня воєнна машина має залишитися без засобів для існування", – підкреслив президент.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський також виступав на саміті НАТО. Він закликав Альянс надати Україні 1% своїх літаків й 1% танків, щоб Україна могла стримати Росію. Президент підкреслив, що РФ збирається просунути свою війну далі в Європу.