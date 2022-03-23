Renault зупиняє роботу московського заводу, - Reuters

Як бути із АвтоВАЗом, в компанії поки не вирішили.

Концерн Renault у середу 23 березня офіційно заявив, що призупинить роботу свого заводу в Москві на час оцінки опціонів на контрольний пакет акцій АвтоВАЗу, виробника автомобілів номер один у Росії.

Про це пише Reuters.

Як наслідок, французький автовиробник переглянув маржу своєї операційної групи приблизно до 3% із 4% або вище.

На сайті компанії зазначається, що на засіданні Ради директорів ще не вирішили, як бути із АвтоВАЗом.

"Що стосується частки в АвтоВАЗі, Renault Group оцінює доступні варіанти з урахуванням поточної ситуації, діючи відповідально щодо до своїх 45 тисяч співробітників в РФ", - йдеться в повідомленні.

Представники компанії додали, що Renault Group "вже вживає необхідних заходів для дотримання міжнародних санкцій".

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав клієнтів і підприємства по всьому світу бойкотувати Renault через те, що компанія відмовляється залишати російський ринок.