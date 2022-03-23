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​У Варшаві можуть віддати під українську школу комплекс, де за часів СРСР жили радянські чиновники і шпигуни, - Дещиця

Це питання український посол обговорив з мером Варшави Рафалом Тшасковським.

​У Варшаві можуть віддати під українську школу комплекс, де за часів СРСР жили радянські чиновники і шпигуни, - Дещиця
Фото: Facebook/Андрій Дещиця

Будинковий комплекс Szpiegowo у столиці Польщі можуть віддати під українську школу.

Про це у своєму Facebook повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він зустрівся з мером Варшави Рафалом Тшасковським. Під час зустрічі сторони обговорили можливість використати Szpiegowo для важливих потреб України і Польщі.

"До середини 90-х років там (у будинковому комплексі. – LB.ua) жили і провадили діяльність високопоставлені чиновники СРСР та активні російські розвідники. Вже майже 30 років відомий будівельний комплекс стоїть порожнім, хоча й знаходиться під постійною охороною. Польський уряд і столична влада роками намагаються повернути власність, але Росія не хоче брати це до уваги, ігноруючи рішення суду... Ми дійшли висновку, що це місце для української школи, а не для незаконно окупованого "російського острова", - розповів Дещиця.

Також Дещиця з Тшасковським обговорили можливість перейменування вулиць у Варшаві на українську тематику. "До прикладу, алея Небесної Сотні", - висловився український посол.

Нагадаємо, міська рада Парижа проголосувала за присвоєння Києву звання "почесний громадянин".

У Празі, столиці Чехії, розпочало мовлення "Радіо Україна". Проєкт розрахований на українців, які були змушені виїхати через бойові дії.

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