Патріарх Варфоломій приїде до Польщі, щоб підтримати українських біженців

Від початку війни Польща прийняла вже понад 2 млн біженців з україни.

Вселенський патріархат Варфоломій прийняв запрошення президента Польщі Анджея Дуди відвідати його батьківщину, щоб підтримати біженців з України.

Про це йдеться у комюніке головного секретаріату Священного Синоду Константинопольської церкви, текст якого оприлюднив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря).

"Вселенський Патріархат повідомляє, що Президент Республіки Польща, Його Ексцеленція Анджей Дуда, офіційно запросив Його Всесвятість Вселенського Патріарха Варфоломія відвідати його батьківщину, щоби благословити, розрадити та зміцнити незліченну кількість біженців, які опинилися в країні після початку війни в Україні", – повідомляють у Константинопольському патріархаті.

Зазначається, що патріарх Варфоломій також отримав запрошення від предстоятеля Православної церкви Польщі Блаженнійшого митрополита Варшавського Сави. Його Всесвятість має намір прийняти запрошення та відвідати у Польщі тимчасові притулки для біженців у супроводі митрополита Халкідонського Еммануїла та Великого синкела отця Якова Крочака.

Відомо, що від початку війни Польща прийняла вже понад 2 млн українських біженців.