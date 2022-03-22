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З 80 літако-вильотів російської авіації 29 припали на аеродроми Білорусі, - Генштаб

Не досягаючи успіху у війні, Росія продовжує обстрілювати українські населені пункти з повітря.

З 80 літако-вильотів російської авіації 29 припали на аеродроми Білорусі, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Російські окупанти здійснили понад 80 літако-вильотів, з них 29 зроблено з аеродромів Барановичі та Бобруйськ, що в Білорусі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За оперативною інформацією станом на 18.00 22 березня, російські окупанти, не досягаючи успіху у війні, продовжують обстрілювати українські міста і села з повітря. 

"Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбові удари з використанням засобів повітряного нападу по об’єктах військової та цивільної інфраструктури у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській та Донецькій областях... До нанесення ударів по об’єктах залучались літаки бомбардувальної, штурмової та винищувальної авіації. З метою ведення повітряної розвідки об’єктів на території України ворог задіяв п’ять літаків-розвідників", - повідомили в Генеральному штабі.

Для підтримки окупантів на суші 5 кораблів РФ різних типів перебувають у північно-східній частині Азовського моря. Також стоять кораблі в Чорноморській та Азовській операційних зонах.

Попри це, серед особовий склад російські армії деморалізований через великі втрати.

"Продовжують фіксуватися випадки масової відмови військовослужбовців збройних сил російської федерації брати участь у війні проти України. За наявною інформацією, в 155-й окремій бригаді морської піхоти з початку війни близько 220 військовослужбовців відмовились брати участь в збройній агресії проти України", - повідомили в Генштабі.

Від 24 лютого цього року в цій частині загинуло близько 50 і поранено близько 110 військовослужбовців.

В окупаційних війська є серйозні проблеми з тиловим забезпеченням на всіх напрямках.

Збільшує кількість втрат російської армії і неналежно організована система медичного забезпечення.

"Так, через несвоєчасне надання медичної допомоги, відсутність системи медичної евакуації поранених та брак медикаментів, великих втрат зазнали підрозділи 7-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації", - зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

У цей же час українські військові продовжують стримувати наступ агресора і знищують його ресурси на всіх напрямках.

Нагадаємо, сьогодні над Вінницькою областю збили ворожий "Іскандер", також знищили російський літак над Маріуполем. А на Слобожанському напрямку повітряні сили ЗСУ збили російський безпілотник і два літаки.

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