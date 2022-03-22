Над Маріуполем збили російській літак, що обстрілював місто

Маріупольська міська рада повідомила про знищення російського літака над Маріуполем. Про це йдеться у телеграм-каналі міськради.

"О 16:45 в районі басейну Нептун наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!" - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вчора полк "Азов", що базується під Маріуполем повідомляв про знищення російського катера "Раптор".

Загальні втрати російських військ станом на 21 березня складають 15300 осіб особового кладу, більш як 2000 танків та бойових машин, більш як 222 літаків та вертольотів.