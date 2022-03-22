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БЕБ ініціювало націоналізацію майна країни-окупанта на 35 млн грн

Бюро свою діяльність, у першу чергу, на виявлення та встановлення цього майна

БЕБ ініціювало націоналізацію майна країни-окупанта на 35 млн грн
вагон-цистерна

В умовах війни, Бюро економічної безпеки (БЕБ) України спрямовує свою діяльність, у першу чергу, на виявлення та встановлення суб’єктів господарської діяльності, де кінцевими бенефіціарами є резиденти росії та білорусії, встановлення активів цих країн, а також зупинення діяльності тих підприємств, які здійснюють незаконну торгівлю з росією та білоруссю, у тому числі шляхом переміщення контрабандних товарів.

Про це повідомляється на сайті БЕБ.

"За результатами перевірочних заходів підприємств, що здійснюють транспортування паливно-мастильних матеріалів у м. Мукачево, Закарпатської області співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств російської федерації. Йдеться про 29 вагонів - цистерн для транспортування скрапленого газу загальною вартістю 1 160 000 доларів США (понад 35 млн гривень в еквіваленті). Зазначена інформація направлена до Фонду Державного Майна України та Укрзалізниці", - сказано в повідомленні.

На даний час, за ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації цього майна.

Крім того, у м. Івано-Франківськ співробітники Бюро встановили 2 залізничні вагони, якими на адресу одного з підприємств також доставлялися ТМЦ з російської федерації. Вагони, на сьогодні знаходяться на одній із станцій Львівської залізниці у відстійнику. Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання їх примусового вилучення.

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