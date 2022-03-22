Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Під Чугуєвом ЗСУ збили ворожий винищувач, літак упав на території РФ
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Мер Чернігова Атрошенко: «Виїзд у бік Києва - через Количівку, Іванівку, Ягідне - в багатьох локаціях замінований"
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Київ: РФ нанесла ракетний удар (оновлено)
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
Російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
​ЗСУ захопили штабні мапи росіян, з них став зрозумілий "феномен" Чорнобаївки
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
У результаті обстрілу з кораблів окупантів пошкоджено будинки в Одесі (оновлено)
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
Генштаб опублікував відео знищення піхоти окупантів у Маріуполі
ГоловнаНовини -

В Раді пропонують саджати на 7 років за оборудки з гумдопомогою і до 12 років - за фотофіксацію позицій ЗСУ

Верховна Рада збереться найближчими днями.

В Раді пропонують саджати на 7 років за оборудки з гумдопомогою і до 12 років - за фотофіксацію позицій ЗСУ
Андрiй Осадчук
Фото: goloszmin.org

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності пропонує ввести кримінальну відповідальність за незаконне використання гумдопомоги та фотофіксацію ЗСУ. Про це у фейсбуці повідомив народний депутат фракції «Голос» Андрій Осадчук за результатами засідання комітету.

Зокрема, за несанкціоноване розповсюдження інформації про рух або переміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань плануєються передбачити до 12 років ув’язнення.

«Сьогодні Комітет… остаточно визначився з цілою низкою критичних питань. Із суспільно важливого затвердили: запровадження кримінальної відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги», - написав він.

Так, членами парламентського комітету запропоновано Раді ухвалити законодавчі зміни, за якими продаж таких товарів (предметів) загальною вартістю від 620 000 гривень або інше їх використання з метою отримання прибутку буде каратися позбавленням волі від п’яти до семи років.

За несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення міжнародної військової допомоги в Україну і переміщення територією України, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших військових формувань України, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, від п'яти до 12 років.

«У воєнний час для тіктокерів за розповсюдження такої інформації – від п’яти до восьми років ув’язнення. Для організованої групи, з корисливих мотивів – від восьми до дванадцяти років ув’язнення. Взагалі нічого не фотографуйте, що стосується військової техніки. Будьте уважні та обережні, так ми швидше здобудемо Перемогу», - закликав депутат.

Наступне засідання парламенту планується у найближчі дні.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала тіктокера, який нещодавно виклав в інтернет інформацію про дислокацію ЗСУ в Києві. Невдовзі торговий центр, біля якого перебували українські бійці, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також