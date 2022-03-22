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Журналістку Вікторію Рощину звільнили з полону, - ЗМІ

Рощина записала під тиском російських силовиків відео, що заперечує претензії до викрадачів.

Журналістку Вікторію Рощину звільнили з полону, - ЗМІ
Фото: hromadske.ua

21 березня російські окупанти звільнили з полону журналістку Hromadske Вікторію Рощину, повідомляє видання.

Наразі журналістка перебуває на підконтрольній Україні території. Вона прямує до Запоріжжя, там має зустрітися з рідними.

Тим часом у проросійських медіа й Telegram-каналах поширюють відео, в якому Рощина заперечила претензії до своїх викрадачів і каже, що вони начебто врятували їй життя.

"Цей запис, який став умовою звільнення, журналістка записала під тиском російських силовиків. Усю правду про затримання та перебування в полоні Вікторія розкаже сама найближчим часом", - повідомили в Hromadske.

Нагадаємо, 18 березня Hromadske опублікувало матеріал, у якому повідомило, що Рощина, ймовірно, опинилася в полоні російських окупантів. Журналістка готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України упродовж усіх днів російсько-української війни і планувала поїхати до Маріуполя. По дорозі до міста колеги втратили з нею зв'язок, а невдовзі дізналися, що Рощину затримало ФСБ Росії.

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