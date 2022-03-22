Українська розвідка оприлюднила імена 966 військових розбитої під Харковом Таманської дивізії РФ

2 березня в полон українцям здалися 22 танкісти елітного підрозділу, включно з командирами.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило списки російських військових 1 танкового полку, які беруть участь у здійсненні воєнних злочинів проти народу України.

Імена 966 військових РФ оприлюднено на сайті ГУР за посиланням.

1 танковий полк 2 гвардійської Таманської мотострілецької дивізії (військова частина 58198) базується у смт Калінінець Московської області. Підрозділи дивізії брали участь у серпневому путчі 1991 року та жовтневому путчі 1993 року, вели бойові дії у Другій чеченській кампанії. 2 березня дивізію було розбито під Харковом.

Радник голови ОПУ Олексій Арестович повідомляв, що під Харковом ЗСУ розгромили військових першої танкової армії Росії і взяли в полон елітний підрозділ російської армії. Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що в полон українцям здалися одразу 22 танкісти зі складу 2 гвардійської Таманської танкової дивізії з командирами.