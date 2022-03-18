Hromadske дві доби не може визволити з полону російських окупантів свою журналістку

Журналістка Вікторія Рощина, ймовірно, перебуває в полоні російських окупантів.

Про це повідомило Hromadske.

Рощина готувала матеріали з гарячих точок на сході й півдні України упродовж усіх днів російсько-української війни.

"11 березня ми опублікували текст, у якому вона розповідає про те, як живе тимчасово окупований Енергодар. У ці дні журналістка готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій і Донецькій областях. Вона планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається в місті, яке понад два тижні щодня обстрілюють російські війська", - повідомили в медіа.

Увечері 11 березня журналістка, ймовірно, була в дорозі до Маріуполя; був поганий зв'язок, і колеги не змогли поспілкуватися телефоном. Єдине, що змогли дізнатися, - Вікторія уже виїхала з Енергодара.

Наступного дня журналістка не вийшла на зв'язок. На той момент, за інформацією редакції, вона перебувала в окупованому росіянами Бердянську.

"16 березня ми дізналися, що напередодні (ймовірно, 15 березня) Вікторію Рощину затримала ФСБ РФ. Нині про її місцеперебування нічого невідомо", - повідомили в редакції Hromadske.

У медіа кажуть - дві доби докладали зусиль, щоб звільнити колегу, та все безрезультатно.

"Тому закликаємо українську та міжнародну спільноту долучитись інформаційно та діями до звільнення журналістки hromadske Вікторії Рощиної", - йдеться в повідомленні редакції.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що журналіст Олег Батурин, який зник у Каховці, перебуває в полоні окупантів у місті Херсон. Разом з ним у полоні - активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа та ще 5 осіб.

Того ж дня американський телеканал Fox News повідомив про загибель в Україні оператора телеканалу, громадянина Ірландії П'єра Закревські. Разом з іноземними журналістами в машині, яка потрапила під обстріл, перебувала й українська журналістка Олександра Кувшинова, вона теж загинула.

14 березня внаслідок обстрілів російських військ поранень зазнав британський журналіст - у нього осколковий перелом нижніх кінцівок.