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В Україні загинули оператор Fox News та українська журналістка Олександра Кувшинова (оновлено)

Машина журналістів потрапила під обстріл.

Американський телеканал Fox News повідомив про загибель в Україні оператора телеканалу, громадянина Ірландії П'єра Закревські.

За даним видання, Закревські працював над репортажем з Київщини разом із кореспондентом Бенджаміном Холлом, якого вчора було поранено.

"Їхню машину обстріляли в Горенці, під Києвом", - зазначили у Fox News.

Fox описує Закревські як досвідченого військового фотографа, який висвітлював майже всі міжнародні події - від Іраку до Сирії. Йому було 39 років. До лютого 2022 року він працював у Лондоні, у лютому приїхав до України.

Радник МВС Антон Геращенко повідомляє, що разом з іноземними журналістами в машині, яка потрапила під обстріл, перебувала й українська журналістка Олександра Кувшинова. Вона ніби теж загинула.

Фото: facebook.com/oksana.romaniuk

Оновлення 16.03 00:18 Загибель Олексанри Кувшинової підтвердила директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк. Вона також зазаначила, що, на відміну від офіційної заяви Fox News, Кувшинова не була консультанткою телеканалу - вона була продюсеркою та частиною команди. Крім цього, Романюк звернулась до міжнародних організицій з вимогою розслідувати умови роботи українських журналістів на західні компанії: чи підписують вони офіційні договори, чи мають страхування на випадок поранення чи смерті.

Нагадаємо, вчора про поранення Бенжаміна Холла повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Журналіст отримав осколковий перелом нижніх кінцівок і перебуває в реанімації під наглядом лікарів. За словами генпрокурорки, журналіст не перебував на військовому об'єкті.

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