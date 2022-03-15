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Подоляк: "Переговори з РФ продовжаться завтра, простір для компромісу є"

Радник голови ОП зазначив, що переговорний процес - "дуже важкий та в'язкий".

Подоляк: "Переговори з РФ продовжаться завтра, простір для компромісу є"
Фото: Twitter

Переговори між делегаціями України та країни-агресорки Росії продовжаться завтра, 16 березня. Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є", - написав він у своєму Twitter.

Подоляк також зазначив, що час перерви продовжиться робота в підгрупах.

Раніше радник голови ОП повідомив, що наразі відновлено консультації на головній переговорній платформі. За словами Подоляка, у порядку денному є загальні питання врегулювання, припинення вогню і виведення військ із території країни.

Нагадаємо, 14 березня Подоляк повідомив, що в перемовинах з Росією взято технічну паузу - для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень.

12 березня українська делегація провела переговори з росіянами у відеоформаті.

28 лютого українська делегація провела перші перемовини з представниками РФ в районі українсько-білоруського кордону. Вони завершилися тим, що було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення".

Другий раунд відбувся 3 березня. Сторонам вдалося домовитися про забезпечення гуманітарних кордонів "з можливістю тимчасового припинення вогню на період евакуації". Україна намагалася домовитися про безпольотну і безконфліктну зону поблизу АЕС, але російські військові згоди не дали.

Третій раунд перемовин відбувся 7 березня. Як повідомляв Подоляк, результатів, які суттєво покращать ситуацію, досягнуто не було.

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