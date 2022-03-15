​Через обстріли Росії майже мільйон українців залишається без світла, - Енергоатом

Без газопостачання залишається майже 260 тисяч споживачів.

Через окупантів понад мільйон українців перебувають без електропостачання, ще 260 тисяч - без газопостачання.

Про це повідомили на Telegram-каналі Енергоатому.

"Через окупантів знеструмленими залишаються 1,679 тис. населених пунктів або понад 928 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються близько 259 тисяч споживачів" - зазначили в Енергоатомі.

У компанії повідомили, що за останню добу українські енергетики відновили електропостачання для близько 43,5 тис. споживачів.

Нагадаємо, заступник мера Ізюма Володимир Мацокін повідомив, що місто Ізюм два тижні перебуває в облозі російських окупантів - без води, без світла, тепла, їжі, ліків і зв’язку.