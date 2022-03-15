Українські ССО знищили техніку російських окупантів

На одному із напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора.
Про це йдеться в повідомленні Командування ССО на Facebook.
"... вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію", - повідомили військові.
В ССО наголосили - українські бійці вже готують нові "сюрпризи" для російських окупантів.
Нагадаємо, 15 березня окупаційні війська РФ намагалися піти штурмом на Харків і зазнали ганебної поразки від ЗСУ.
В Генштабі повідомили, що перегрупували розгорнуті частини резерву на визначених напрямках і перейшли у контрнаступ.