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Українські ССО знищили техніку російських окупантів

Командування Сил спеціальних операцій наголосило, що бійці готують нові "сюрпризи" для загарбника.

Українські ССО знищили техніку російських окупантів
Фото: Facebook/Командування ССО ЗСУ

На одному із напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора.

Про це йдеться в повідомленні Командування ССО на Facebook.

"... вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію", - повідомили військові. 

В ССО наголосили - українські бійці вже готують нові "сюрпризи" для російських окупантів.

Нагадаємо, 15 березня окупаційні війська РФ намагалися піти штурмом на Харків і зазнали ганебної поразки від ЗСУ. 

В Генштабі повідомили, що перегрупували розгорнуті частини резерву на визначених напрямках і перейшли у контрнаступ.

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