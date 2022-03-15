Українські ССО знищили техніку російських окупантів

Командування Сил спеціальних операцій наголосило, що бійці готують нові "сюрпризи" для загарбника.

На одному із напрямків фронту оператори Сил спеціальних операцій України завдали нищівного удару по позиціях російського агресора.

Про це йдеться в повідомленні Командування ССО на Facebook.

"... вибили ворога із зайнятих позицій, знищивши його техніку та звільнили важливу транспортну артерію", - повідомили військові.

В ССО наголосили - українські бійці вже готують нові "сюрпризи" для російських окупантів.

Нагадаємо, 15 березня окупаційні війська РФ намагалися піти штурмом на Харків і зазнали ганебної поразки від ЗСУ.

В Генштабі повідомили, що перегрупували розгорнуті частини резерву на визначених напрямках і перейшли у контрнаступ.