Атака на телевежу Рівненщини: підтверджено вже 20 загиблих, можливо, є шанси врятувати ще одну людину, - голова ОВА

Унаслідок обстрілу Росією телевежі на Рівненщині загинуло 20 осіб. Це дані станом на вечір 15 березня.

Таку інформацію озвучив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль на брифінгу.

"Станом на вечір 15 березня офіційно підтверджено 20 загиблих, 9 постраждалих. Ще, можливо, є шанси спасти одну людину або знайти тіло. Пошуки продовжуються, будемо працювати цілу ніч", - повідомив Коваль.

Він додав, що задіяли 90 рятувальників і 30 одиниць техніки.

"Також присутня карета швидкої допомоги і відповідні комунальні служби", - повідомив голова ОВА.

Нагадаємо, вночі 14 березня внаслідок двох ворожих авіаударів було знищено телевізійну вежу на Рівненщині.

Станом на ранок 15 березня влада підтвердила інформацію про 19 загиблих.