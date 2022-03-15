​Рада звільнила від військової служби окремі категорії осіб

Серед них - батьки дітей-інвалідів та ті, хто доглядає за хворими.

Батьки дітей-інвалідів та ті, хто доглядає за хворими, будуть звільнені від військової служби.

Про це в Telegram повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Парламент ухвалив закон 7140-1 про звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та інших категорій осіб», - повідомила голова партії «Слуга народу».

Вона наголосила, що від військової служби (строкової, під час особливого періоду та мобілізації) будуть звільнені окремі категорії військовозобов’язаних, які:

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного;

своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи; які здійснюють опіку (піклування) за особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною або обмежено дієздатною;

зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи;

зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІI групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько- консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду;

зайняті постійним догляду за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 15 березня ухвалила понад 20 законів. Серед них - зменшення цін на пальне, скерування надприбутків від видобутку газу на оборону, підтримку Нацполіції та збільшення чисельності прикордонної служби тощо.