"Сьогодні ми вперше за історію незалежності України спостерігаємо унікальне об'єднання парламенту".

Фото: Lb.ua

Верховна Рада 15 березня ухвалила понад 20 законів: про зменшення цін на пальне, скерування надприбутків від видобутку газу на оборону, підтримку Нацполіції та збільшення чисельності прикордонної служби тощо. Вибудувана нова система роботи парламенту разом з урядом і комітетами, коли всі законодавчі ініціативи пропрацьовують заздалегідь.

Про це на брифінгу за результатами засідання ВРУ в прямому ефірі повідомив спікер Руслан Стефанчук.

"Відбулося засідання українського парламенту… Ми розглянули 21 законопроєкт щодо регулювання суспільних відносин та життя в умовах воєнного стану", – заявив він.

За словами голови Ради, деякі депутати приходили до парламенту сьогодні з фронту, але "в залі було десь 340 депутатів, якщо я не помиляюся".

Спікер подякував усім головам фракцій, бо всі рішення приймалися конституційною більшістю, від 330 до 340 голосів.

За його словами, Рада подовжила воєнний стан ще на 30 днів, а також ухвалила економічні закони для "нової системи наповнення бюджету".

Один з головних законів "стосувався зняття акцизів та ПДВ із паливно-мастильних матеріалів" з метою зниження цін. Також проголосовано закон про "направлення надприбутків від ренти на газ на оборону країни". Прийнято також закони про "підтримку Нацполіції та Прикордонної служби".

"Ми прийняли цілий блок проєктів… Сьогодні ми вперше за історію незалежності України спостерігаємо унікальне об'єднання парламенту. Тому що ми вибудували систему роботи парламенту для прийняття рішень. Перед цим, за 3-4-5 днів, ми разом з урядом і комітетами пропрацьовуємо ті законодавчі ініціативи, на які одностайно даємо згоду", – сказав він.

Стефанчук наголосив, що всі законодавчі "ініціативи за основу та в цілому відразу ми приймаємо в залі. Голосують усі… Кожен законопроєкт набирає конституційну більшість голосів. Це унікальний випадок об'єднання… Усі відійшли від своїх політичних поглядів".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Водночас народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у телеграм-каналі, що "у час війни ми не полишаємо головну будівлю в центрі Києва. Було 345 народних депутатів. Усі фракції. Традиційно почали з гімну". Железняк також повідомив результати голосування по кожному законопроєкту порядку денного:

№7168 – продовження строку дії воєнного стану в Україні. Він продовжується до 25 квітня 2022 року (343 голоси).

№7137д – додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни. У т.ч. скасування оподаткування пального та запровадження пільгового режиму для підприємців (2% від обороту). Діє під час військового та надзвичайного стану. В цілому більше ніж 40 новацій (340 голосів).

№7151 – визнання добровольців ТРО ветеранами війни (344 голоси).

№7140-1 – спрощення варіанта звільнення від військової служби осіб з інвалідністю та осіб, які доглядають за особами з інвалідністю і хворими дітьми (344 голоси).

№6384-1 – особливості бюджетування судової системи (344 голоси).

№7147 – особливості діяльності та додаткові повноваження поліції в умовах воєнного стану (343 голоси).

№7145 – закріплення поняття «бойовий імунітет» - правовий захист військового командування, військовослужбовців, ТРО, працівників правоохоронних органів (344 голоси).

№7149 – можливість скасування запобіжного заходу або тримання під вартою для призову такої особи на військову службу (341 голос).

№7133 – гарантії держави, що в умовах воєнного стану вчителі не звільняються з роботи, їм гарантується заробітна плата та інші гарантії. Також гарантії держави щодо організації освітнього процесу у формі найбільш безпечній для життя і здоров’я людей. Часткова передача повноважень від Міносвіти до ВЦА (341 голос).

№7143 – надання додаткових повноважень Державній судовій адміністрації України в період відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя (343 голоси)

№7154 – зупинення вчинення виконавчих дій, стягувачами за якими є Російська Федерація або особи, пов’язані з державою-агресором (343 голоси)

№7152 – створення резервних копій державних інформаційних ресурсів та захисту інформації в умовах дії воєнного стану (345 голосів).

№7130 – закон щодо військового капеланства. Тепер він одразу набуває чинності (340 голосів).

№7144 – спрощення екологічного законодавства для ліквідації наслідків збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану та після (345 голосів).

№7161 – збільшення в особливий період загальної чисельності Державної прикордонної служби України на 7000 військовослужбовців (344 голоси).

№7166 – особливості управління урядом бюджетом в умовах воєнного стану (345 голосів).

№7167 – збільшення на 67 млрд грн видатків на армію, перерозподіл обсягів надання державних гарантій у межах граничного розміру гарантованого державою боргу й обмеження використання коштів дорожнього фонду (342 голоси).

№7160 – лібералізація трудового законодавства в умовах воєнного стану (344 голоси).

№7148 – підвищення ефективності кримінального провадження щодо кіберзлочинів, а також інших кримінальних правопорушень, пов’язаних із комп’ютерними даними (343 голоси).

№7157 – розширення дії Закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" на території, які були тимчасово окуповані Російською Федерацією з початку війни (341 голос).

№7038д – збільшення ренти на видобуток газу на час воєнного стану та надзвичайного стану (270 голосів).

"Ми також доручили (335 «за») голові ВРУ невідкладно підписати прийняті законопроєкти та направити президенту", – додав депутат.

Напередодні президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити воєнний стан ще на 30 днів із 24 березня. Законопроєктом передбачається, що "термін дії воєнного стану в Україні продовжується з 5:30 ранку 26 березня 2022 року строком на 30 діб".