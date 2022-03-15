Китай пообіцяв бути для України “доброю силою” та направив гуманітарну допомогу

Україна і Китай стратегічні партнери вже 30 років, нагадали у Львівській ОВА.

Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжун провів зустріч із головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким, повідомив очільник ОВА у своєму Телеграм-каналі.

«Китай та Україна – стратегічні партнери вже 30 років. Саме стільки минає цьогоріч відтоді, як наші країни встановили дипломатичні відносини», – нагадав Козицький.

За його словами, Фань Сяньжун запевнив, що Китай і надалі «буде доброю силою для України: і в економічному, і в політичному плані».

«Пан посол зазначив, що Китай поважає той шлях, який обрали українці, бо право на самовизначення – суверенне для кожного народу», – зазначив голова ОВА.

Він додав, що КНР вже скерувала Україні дві партії гуманітарної допомоги, а найближчим часом очікується поставка третьої.