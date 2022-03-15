​ОП назвав маршрути гуманітарних коридорів на 15 березня

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з населених пунктів, окупованих та атакованих російськими військами.
Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
15 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації на таких напрямках:
1. З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.
2. Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари
3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари
4. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту.
5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.
8. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава
Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.
9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне – Слов’янськ
Евакуація безкоштовна.
Нагадаємо, учора понад 160 авто змогли виїхати з Маріуполя через гуманітарний коридор.