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​ОП назвав маршрути гуманітарних коридорів на 15 березня

Евакуація безкоштовна.

​ОП назвав маршрути гуманітарних коридорів на 15 березня
Фото: Макс Требухов

В Офісі президента назвали маршрути гуманітарних коридорів для евакуації населення з населених пунктів, окупованих та атакованих російськими військами.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко

15 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації на таких напрямках:

1. З Бердянська в Маріуполь вирушить колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації на зворотному шляху.

2. Богданівка – Нова Богданівка – Велика Димерка – Зоря – Гоголів – Бровари

3. Бобрик – Шевченкове – Тарасівка – Жердова – Гоголів – Бровари

4. Тростянець – Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Можливий рух в колоні приватного автомобільного транспорту.

5. Суми – Голубівка – Вільшана – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

6. Лебедин – Штепівка – Недригайлів – Коровинці – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

7. Шостка – Кролевець – Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Рух на приватному автомобільному транспорті в колоні.

8. Конотоп – Шевченкове – Хмелів – Ромни – Андріяшівка – Лохвиця – Лубни – Полтава

Із Лохвиці будуть направлені автобуси для евакуації.

9. Оскол – Яцьківка – Олександрівка – Соснове – Святогірськ – Богородичне – Слов’янськ

Евакуація безкоштовна.

Нагадаємо, учора понад 160 авто змогли виїхати з Маріуполя через гуманітарний коридор.

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